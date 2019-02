Hamilton et Bottas restent cool lors du lancement mondial de PETRONAS Syntium avec °CoolTech™ à Turin

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/825679/PETRONAS_Syntium.jpg )

Au centre PETRONAS de recherche et de technologie de pointe de Turin, l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport est venue se joindre aux invités du lancement de PETRONAS Syntium avec °CoolTech™. Ensemble, ils ont participé à une compétition dynamique de changement de pneus au stand de Formule 1 pour déterminer qui serait capable de résister à la pression.

Lewis et Valtteri ont défié l'ensemble des invités à une compétition par équipe de simulation d'un arrêt au stand chronométré, sous l'œil vigilant du directeur général, Toto Wolff. Malgré la pression du chronomètre, les participants n'ont pas perdu leur sang-froid pendant le changement des quatre pneus. Les pilotes, quant à eux, ont manié avec dextérité les pistolets à air comprimé.

Ces activités visaient à démontrer les points forts de PETRONAS Syntium avec °CoolTech™ : lutte contre la surchauffe du moteur et efficacité dans les conditions les plus contraignantes. On obtient les meilleures performances, qu'il s'agisse de moteurs, de personnes ou d'équipes, quand on évite la surchauffe.

Le quintuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton explique : « Nous avons trouvé la formule gagnante en travaillant avec PETRONAS, mais nous devons poursuivre nos efforts. Tous les succès, nous les avons obtenus en équipe. Et pour donner le meilleur de nous-mêmes, il nous faut garder la tête froide malgré la pression, en évitant la surchauffe du moteur. C'est super de voir que le développement technologique ne s'arrête jamais chez PETRONAS. »

Giuseppe D'Arrigo, directeur général de PLI et président-directeur général du groupe ajoute : « Les humains doivent garder la tête froide dans des circonstances extrêmes ; dans un certain sens, les moteurs aussi, pour réaliser des performances optimales. La technologie des fluides PETRONAS continue d'agir sous la pression, comme l'a démontré l'extraordinaire succès de Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport dans le championnat du monde des constructeurs de F1 ces cinq dernières années. Aujourd'hui, nous sommes heureux de proposer aux consommateurs des fluides créés avec notre technologie gagnante. »

Après une année 2018 réussie, au cours de laquelle elle s'est engagée à consacrer 75 % de ses investissements de recherche et de développement à des projets visant à réduire les émissions de CO 2 , PLI souhaite trouver de nouvelles applications à sa technologie des fluides pour tenir sa promesse.

La nouvelle gamme de lubrifiants PETRONAS Syntium avec °CoolTech™ sera lancée par phases dans le monde entier à partir de mars 2019.

