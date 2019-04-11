瀚纳仕与曼城续约，合作期限延长至2023年

伦敦, 2019年4月11日 /美通社-PR Newswire/ -- 招募具有资质和技能的专业人士方面的全球领先招聘专家瀚纳仕(Hays)今天宣布，该公司延长与曼城足球俱乐部的全球合作的期限。

瀚纳仕在2013年成为曼城的官方招聘合作伙伴，并在2016年首次续约。在过去六年里，瀚纳仕与城市足球集团(City Football Group)扩大了合作，分别在2015年和2017年成为纽约城足球俱乐部(New York City FC)与曼城女子足球队的官方招聘合作伙伴，最近又成为获得城市足球集团投资的日本横滨水手足球俱乐部(Yokohama F. Marinos)的官方招聘合作伙伴。

作为每天都与数以千计的求职者和雇主合作的行业领导者，瀚纳仕帮助曼城建立了一个在球场外取得成功的制胜团队，包括为城市足球集团下属的曼彻斯特、伦敦、纽约和新加坡办事处进行法律、财务、人力资源(HR)、商业、营销和传播团队开展招聘工作。

作为曼城的官方招聘合作伙伴，瀚纳仕和曼城探索职场与精英运动之间的相似之处，双方的合作覆盖男子和女子足球队。这项合作覆盖范围广泛，并重点关注领导力、发展、人才发掘、了解打造高绩效团队的成分。

今年1月，作为“Match Your Ambition”宣传活动的一部分，瀚纳仕发布了一系列视频，曼联球员凯文-德布劳内(Kevin De Bruyne)、伯纳多-席尔瓦(Bernardo Silva)、凯尔-沃克(Kyle Walker)、凯拉-沃尔什(Keira Walsh)、尼基塔-帕里斯(Nikita Parris)和珍-贝蒂(Jen Beattie)倾情出镜。对这些球员的采访利用来自曼城球员的励志故事和信息，揭示了在一流足球联赛中创造成功职业生涯所需的个人特质和技能，并且被设计用来鼓励专业人士发展他们自己的职业生涯。

消息来源 瀚纳仕