瀚納仕與曼城續約，合作期限延長至2023年

倫敦, 2019年4月11日 /美通社-PR Newswire/ -- 招募具有資質和技能的專業人士方面的全球領先招聘專家瀚納仕(Hays)今天宣佈，該公司延長與曼城足球俱樂部的全球合作的期限。

瀚納仕在2013年成為曼城的官方招聘合作夥伴，並在2016年首次續約。在過去六年裡，瀚納仕與城市足球集團(City Football Group)擴大了合作，分別在2015年和2017年成為紐約城足球俱樂部(New York City FC)與曼城女子足球隊的官方招聘合作夥伴，最近又成為獲得城市足球集團投資的日本橫濱水手足球俱樂部(Yokohama F. Marinos)的官方招聘合作夥伴。

作為每天都與數以千計的求職者和雇主合作的行業領導者，瀚納仕幫助曼城建立了一個在球場外取得成功的制勝團隊，包括為城市足球集團下屬的曼徹斯特、倫敦、紐約和新加坡辦事處進行法律、財務、人力資源(HR)、商業、行銷和傳播團隊開展招聘工作。

作為曼城的官方招聘合作夥伴，瀚納仕和曼城探索職場與精英運動之間的相似之處，雙方的合作覆蓋男子和女子足球隊。這項合作覆蓋範圍廣泛，並重點關注領導力、發展、人才發掘、瞭解打造高績效團隊的成分。

今年1月，作為「Match Your Ambition」宣傳活動的一部分，瀚納仕發佈了一系列視頻，曼聯球員凱文-德佈勞內(Kevin De Bruyne)、伯納多-席爾瓦(Bernardo Silva)、凱爾-沃克(Kyle Walker)、凱拉-沃爾什(Keira Walsh)、尼基塔-帕里斯(Nikita Parris)和珍-貝蒂(Jen Beattie)傾情出鏡。對這些球員的採訪利用來自曼城球員的勵志故事和資訊，揭示了在一流足球聯賽中創造成功職業生涯所需的個人特質和技能，並且被設計用來鼓勵專業人士發展他們自己的職業生涯。

消息來源 瀚納仕