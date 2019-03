HANA&SHIDA auf der Shenzhen Fashion Week: Shootingstar auf dem chinesischen Markt für Kindermode

Die Inspiration für die gleichnamige Kollektion schöpfte die Mitbegründerin und Kreativdirektorin von HANA&SHIDA Shida aus dem Klassiker und Lieblingsfilm seit ihrer Kindheit, Mary Poppins – und so ist auch die Kollektion mit zauberhaften Elementen gespickt. Mehrere Alltagsszenen wurden in die Show integriert, wie z. B. ein Picknick, eine Gartentour, eine Teeverkostung und ein Tanzprogramm. So entstand eine vergnügte Atmosphäre, die die Glückseligkeit der kindlichen Unschuld, die von allen geteilt wird, die ein Stück davon bis ins Erwachsenenalter bewahren, als essenzielle Botschaft der Marke herausstellte.