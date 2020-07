Handheld annonce des mises à niveau majeures de son célèbre ordinateur robuste Android tout-en-un, le NAUTIZ X2

Le Nautiz X2 offre aux utilisateurs professionnels un ordinateur portable fin et compact, capable de gérer toutes les tâches d'une journée de travail grâce à sa résistance à l'humidité, à la poussière, aux températures extrêmes et aux chutes.

« Le tout nouveau processeur et le système d'exploitation mis à niveau accroissent encore la vitesse et les performances de cette nouvelle version du Nautiz X2 en complément de son design haut de gamme », déclare Johan Hed, directeur de la gestion produits du groupe Handheld. « Le Nautiz X2 est aussi doté de précieux accessoires qui favorisent la mobilité des travailleurs, comme le support pour véhicule ou le lecteur douchette qui améliore l'efficacité. »

Caractéristiques du Nautiz X2 :

Un design compact, léger et fin.

Un processeur 8 cœurs avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire de stockage.

Des scanners 1D ou 2D haute qualité et haute vitesse.

Des accessoires en option pour améliorer l'efficacité, par exemple les étuis, les stations pour véhicule, les supports poignet et les lecteurs douchettes pour la lecture UHF et longue distance.

La fonction téléphone Android et la transmission de données mobiles haut débit 4G/LTE.

Android 9.0 et la certification Google GMS donnant accès à l'ensemble des applications Google dans Play Store et Google Maps.

NFC, BT 5.0 LE et Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac.

Une caméra 8 mégapixels intégrée avec focalisation automatique et flash.

Un écran capacitif multitactile de 4,7 pouces lisible en plein soleil.

Une grande robustesse, conforme aux normes IP65 et MIL- STD-810 -G.

-G. Le logiciel de gestion des appareils mobiles MaxGo gratuit, pour des configurations personnalisées sécurisées.

« Baser notre conception sur des facteurs clés tels que la technologie, les matériaux et la facilité d'utilisation tout en limitant les coûts est un défi constant que nous nous efforçons de relever », déclare Johan Hed. « Le Nautiz X2 regorge de fonctionnalités, et maintenant, il est encore plus rapide. Et comme cette version mise à niveau est au même prix bas, le Nautiz X2 devient encore plus une bonne affaire. »

Prix et disponibilité

Le nouveau Nautiz X2 est vendu à partir de 999 $/999 €. Les appareils sont déjà en stock. Les commandes peuvent être passées dès maintenant.

Liens utiles

À propos d'Handheld

Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de tablettes durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. D'origine suédoise, le groupe Handheld est implanté en Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.handheldgroup.com/fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1196645/Handheld_NAUTIZ_X2.jpg

Related Links

http://www.handheldgroup.com/fr



SOURCE Handheld Group