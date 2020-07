Handheld anuncia grande atualização para o robusto computador tudo em um Android NAUTIZ X2

LIDKÖPING, Suécia, 1º de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O Handheld Group, um dos principais fabricantes de computadores móveis robustos, anunciou hoje grandes atualizações no dispositivo portátil, robusto e corporativo Nautiz X2. Um novo processador e mais memória, além de um sistema operacional atualizado, transformam o multifuncional Nautiz X2 em um dispositivo mais rápido e poderoso do que nunca. Mesmo com esses recursos atualizados, os preços não sofreram alteração.