Handheld atende a pedido recorde para empresa líder mundial de entrega de encomendas

A impressora com scanner compacta e acessória SP500X é uma solução exclusiva de digitalização e impressão que elimina a necessidade de usar etiquetas impressas e combina imagens 2D, impressão a jato de tinta e comunicação sem fio no mesmo dispositivo. Encaixada na mão, a SP500X digitaliza a encomenda e transmite as informações para o sistema de gerenciamento de armazém (WMS) que reconhece a embalagem e identifica para onde ela deve ir. Essas informações retornam instantaneamente, e o dispositivo imprime diretamente na embalagem, sem a necessidade de etiquetas.

A SP500X foi desenvolvida com base na tecnologia de impressora jato de tinta licenciada da Hewlett-Packard (HP) e conta com uma tecnologia inovadora que aperfeiçoará as operações de organização de embalagens e gerenciamento de estoque. A Handheld também tem um acordo com a HP para desenvolver e comercializar produtos de impressão no mundo inteiro com base nos cartuchos de jato de tinta térmica HP.

"Estávamos ansiosos para atender ao primeiro pedido em massa", afirma Jim Rimay, CEO da Handheld US. "Para nós, é um prazer construir esse relacionamento de longo prazo, fornecendo uma solução exclusiva de dispositivo acessório para um líder global de logística como este. A decisão de continuar a parceria com a Handheld com este pedido recorde comprova a melhoria da produtividade e o aumento da eficiência que a SP500X oferece."

"Em tempos tão desafiadores, desenvolver e entregar um dispositivo tão relevante para um cliente desse porte é uma grande conquista. Temos orgulho de, mais uma vez, sermos escolhidos para fornecer produtos essenciais à missão a um líder global", afirma Thomas Löfblad, CEO do Handheld Group. "Isso ressalta nosso sucesso em estreitar a parceria com os clientes para oferecer mais eficiência, maior usabilidade e alto valor às operações deles."

A impressora com scanner SP500X está em estoque e disponível para pedidos.

Sobre o Handheld

O Handheld Group é fabricante e fornecedor mundial de computadores móveis robustos, inclusive computadores portáteis e tablets. O Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções de mobilidade completas para empresas nos setores de geomática, logística, engenharia florestal, transportes e serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. O Handheld Group, sediado na Suécia, conta com subsidiárias na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. http://www.handheldgroup.com/pt

