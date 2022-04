Handheld honore une commande record d'un leader mondial de la livraison

Petit et portatif, le SP500X ScanPrinter est une solution unique de scan et d'impression qui élimine le besoin d'étiquettes imprimées et combine l'imagerie 2D, l'impression à jet d'encre et la communication sans fil au sein d'un seul et même appareil. Le SP500X se porte sur la main et scanne les colis avant de transmettre l'information au système de gestion de l'entrepôt qui identifie le colis ainsi que sa destination. L'information revient instantanément et l'appareil imprime directement sur le colis, sans étiquette.

Le SP500X se base sur la technologie d'impression à jet d'encre soumise à licence par Hewlett-Packard (HP) et comprend des fonctionnalités innovantes qui améliorent le tri des colis et la gestion des stocks. Handheld a conclu un accord avec HP lui permettant de développer et de commercialiser dans le monde entier des produits d'impression basés sur les cartouches à jet d'encre thermique de HP.

Nous avions hâte de répondre à cette première commande de grande envergure , commente Jim Rimay, PDG de Handheld US. Nous sommes enthousiasmés à l'idée de développer cette relation de longue date en fournissant une solution unique et portative à un leader mondial de la logistique comme celui-ci. Sa décision de poursuivre le partenariat avec Handheld sur la base d'une commande record témoigne des gains de productivité et d'efficacité qu'apporte le SP500X.

La fabrication et la livraison d'un appareil aussi essentiel à un client de cet envergure, à une période difficile, représente une prouesse. Nous sommes fiers d'avoir de nouveau été sélectionnés pour fournir des produits indispensables à la mission d'un leader mondial, explique Thomas Löfblad, PDG du Handheld Group. Cela souligne notre capacité à établir des partenariats étroits avec nos clients pour apporter des gains d'efficacité, une plus grande facilité d'utilisation et de la valeur ajoutée à leurs opérations.

Le SP500X ScanPrinter est actuellement en stock et disponible.

