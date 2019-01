Handheld lança um novo e ultra robusto phablet Android, o Nautiz X6

LIDKÖPING, Suécia, 30 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Handheld Group , uma das principais fabricantes de computadores móveis robustos, anunciou hoje o novo NAUTIZ X6, um phablet-phone e tablet ultra durável, que combina a funcionalidade da tela grande de um tablet com o desempenho de um telefone robusto para qualquer ambiente.

O novo phablet Nautiz X6 com sistema Android é ideal para uso industrial e em trabalho de campo, pois é seguro para funcionar em condições desafiadoras e possui acessórios especializados que profissionais que o utilizam necessitam. Com um pacote de software MaxGo Android, classificação IP67, peso leve e design ultra móvel, o Nautiz X6 oferece uma combinação pioneira de praticidade e produtividade.

O novo e ultra robusto Nautiz X6 oferece:

Um processador 8-core e sistema operacional Android 8.0 (Oreo).

Receptor superior u-blox NEO-M8N para navegação precisa usando GPS, GLONASS, Galileo ou BeiDou.

Visualizador de imagens 2D de alta velocidade e alta qualidade (opcional).

Funcionalidade de telefone Android 4G/LTE.

Câmeras duplas, incluindo de 13 megapixels na parte traseira e de 5 megapixels na parte frontal.

Google GMS para Play Store e acesso ao aplicativo Google Maps.

Tela de 6 polegadas com capacidade multi-touch e leitura da luz solar com cristal Gorilla Glass super endurecido.

6 polegadas com capacidade multi-touch e leitura da luz solar com cristal Gorilla Glass super endurecido. Classificação de robustez IP67 à prova d'água, desempenho à prova de poeira e operação em uma ampla gama de temperaturas.

Diversos acessórios para trabalho de campo eficiente em vários setores.

O Nautiz X6 vem com o pacote de software MaxGo para Android de propriedade da Handheld e atende aos requisitos de empresas com equipes de trabalhadores em campo. O MaxGo aplica rapidamente configurações universais em vários dispositivos e também permite o acesso de aplicação personalizada para uso mais eficiente e seguro do dispositivo.

O Nautiz X6 foi criado para ser usado nos ambientes ao ar livre e industriais mais desafiadores. Este phablet robusto foi testado de acordo com o padrão MIL-STD-810G para gotas, vibrações, umidade, temperaturas extremas e altitudes variáveis. E a bateria de 8000 mAh funciona por um turno completo e além dele, mesmo com uso intenso.

"Com sua combinação de robustez de nível militar, classificação IP67 e ampla gama de temperaturas de operação, o Nautiz X6 é exatamente o dispositivo robusto que nossos clientes têm requisitado", declarou Johan Hed, diretor de gestão de produto da Handheld Group. "A chave para ser líder dos dispositivos portáteis robustos é ouvir o que os clientes realmente querem. Eles pediram um phablet ultra robusto, e com o Nautiz X 6 estamos entregando o fator de forma e o desempenho que eles queriam".

Sobre a Handheld

A Handheld Group é fabricante e fornecedora mundial de computadores, dispositivos portáteis e tablets robustos. A Handheld e seus parceiros do mundo inteiro produzem soluções móveis para empresas de setores como geomática, logística, engenharia florestal, transporte público, serviços utilitários, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. A sede da Handheld Group é na Suécia, com subsidiárias na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e EUA. Saiba mais em http://www.handheldgroup.com

