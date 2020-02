Handheld lance la nouvelle tablette Android ultra-robuste ALGIZ RT8

La nouvelle tablette ultra-robuste Algiz RT8 est parée pour toutes les conditions hostiles : températures extrêmes, vibrations, chutes, eau, poussière, etc. Dotée du système d'exploitation Android 9.0, cette tablette remarquable de 8 pouces facilite le travail sur le terrain tout en améliorant son efficacité.

La tablette ultra-robuste Algiz RT8 en résumé :

Écran multitactile capacitif de 8 pouces, lisible en plein soleil, avec verre renforcé Gorilla Glass et mode « pluie et gants »

Indice de protection IP67 (y compris les ports) pour une parfaite étanchéité à l'eau et à la poussière

Grande plage opérationnelle en température : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

Transmission de données haut débit 4G/LTE, Wi-Fi, BT et NFC

Processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon avec système d'exploitation Android 9.0

Certification Google GMS donnant accès à Google Maps et à Google Play Store

Récepteur intégré GNSS u-blox pour une navigation précise avec GPS, GLONASS, Galileo ou BeiDou

Deux appareils photo : un 13 mégapixels vers l'arrière et un 5 mégapixels vers l'avant

Une batterie de grande capacité qui dure toute la journée, remplaçable sur site

Une sortie HDMI via connecteur à broches pogo pour poser la tablette sur une station d'accueil au bureau

Toute une gamme d'accessoires professionnels : dispositifs de montage embarqué, station d'accueil, dragonne pivotante, mallettes, fixation sur poteau et bien d'autres – pour travailler efficacement sur le terrain quelle que soit la profession considérée.

« En tant que tablette ultra-robuste, l'Algiz RT8 est extrêmement légère et compacte », explique Johan Hed, directeur de la gestion des produits au sein de Handheld Group. « Elle dispose d'un écran résistant de 8 pouces lisible en plein soleil. Ajoutez à cela les atouts du système d'exploitation Android 9 et toute une série d'accessoires professionnels, et vous obtenez un outil très polyvalent pour tous ceux qui interviennent sur le terrain. »

« Nous constatons un engouement croissant pour les tablettes et phablettes Android », note Thomas Löfblad, CEO de Handheld Group. « Nous cherchons avant tout à développer des produits à la hauteur des conditions très sévères que nos clients rencontrent dans le cadre de leurs missions. La nouvelle tablette Algiz RT8 est robuste de bout en bout. Nos clients n'en attendent pas moins de nous. »

Le logiciel de gestion MDM de Handheld est inclus à l'achat de la tablette Algiz RT8. La suite logicielle MaxGo permet d'appliquer rapidement des paramètres universels à plusieurs appareils et de personnaliser l'accès aux applications. Par ailleurs, la large gamme d'accessoires Handheld conçus spécialement pour l'Algiz RT8 élargit le champ d'utilisation de la tablette.

À propos d'Handheld

Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de tablettes durcies. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. D'origine suédoise, le groupe Handheld est implanté en Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.handheldgroup.com/fr/

