Handheld lance le nouveau Nautiz X81 : Un appareil Android 12 5G ultra-robuste au design familier

LIDKÖPING, Suède, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Handheld Group, l'un des principaux fabricants de terminaux mobiles durcis, a annoncé aujourd'hui la sortie du tout nouveau Nautiz X81, un ordinateur de poche Android ultra-robuste qui rejoint la populaire gamme Nautiz, avec une fiabilité renforcée en extérieur, une connectivité 5G, ainsi qu'une capacité de personnalisation quasi illimitée.

L'écran innovant de 4,8 pouces exploite une technologie d'affichage unique pour offrir un écran lisible en plein soleil pour le travail en extérieur, sans épuiser l'autonomie de la batterie. Équipé d'un clavier numérique complet, le nouveau Nautiz X81 a également été conçu pour répondre aux exigences spécifiques des clients et des tâches. Avec ses capacités d'extension qui permettent de le personnaliser, il offre un large éventail de solutions abordables et faciles à développer.

Ce terminal mobile est ultra-robuste et durable. Avec son indice de protection IP67, il est étanche à l'eau et à la poussière, il résiste aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. Avec un puissant processeur de 2,0 GHz, le système d'exploitation Android 12 et les technologies 5G et 4G/LTE, le Nautiz X81 offre une puissance informatique robuste et des capacités de communication polyvalentes.

Suite au succès durable de la gamme d'appareils robustes Nautiz, Handheld a interrogé ses clients pour savoir ce qu'ils attendaient d'un nouvel outil d'avant-garde. Le résultat est un tout nouvel ensemble de spécifications et de fonctionnalités, mais dans un style familier.

« Il est intéressant de noter que si tout le monde était intéressé par des performances améliorées, il y avait également une grande demande pour conserver le design existant », déclare Johan Hed, directeur de la gestion des produits de Handheld. « Nous avons donc repensé l'appareil sans modifier le design de base. Les nouveaux clients et les clients existants trouveront que le Nautiz X81 offre la même sensation de solidité et de confort que son prédécesseur. »

Au-delà de son écran révolutionnaire, des solides performances de sa batterie et de sa grande polyvalence, le Nautiz X81 offre d'autres améliorations. Voici d'autres caractéristiques pertinentes :

un clavier numérique complet physique avec un bouton de scan dédié

Android 12, Android Enterprise Recommended et Google GMS pour l'accès à toutes les applications Google

5G, données haut débit 4G/LTE, Wi-Fi, BT et NFC.

Un récepteur multi-bandes u-blox GNSS dédié pour des données de localisation rapides et précises avec GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou.

Lecture de codes à barres en option

Une gamme complète d'accessoires et de solutions complémentaires pour une meilleure efficacité sur le terrain.

Commandez dès à présent votre terminal Nautiz X81, pour une livraison à partir de décembre.

À propos d'Handheld

Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de tablettes durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. D'origine suédoise, le groupe Handheld est implanté Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.handheldgroup.com/fr

