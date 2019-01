Handheld lance une nouvelle phablette Android ultra-durcie, le Nautiz X6

Vous pouvez accéder à la version multimédia du communiqué de presse en cliquant sur ce lien : https://www.multivu.com/players/uk/8486751-handheld-ultra-rugged-phablet-nautiz-x6/

La nouvelle phablette Android Nautiz X6 est idéale pour les applications industrielles et de terrain. Elle est suffisamment fiable pour être utilisée dans des conditions difficiles et dispose d'accessoires spécialisés indispensables aux utilisateurs professionnels. En combinant la suite logicielle MaxGo Android, un indice IP67 et une conception légère et ultra-mobile, le Nautiz X6 fournit une association révolutionnaire de commodité et de productivité.

Le nouveau Nautiz X6 ultra-durci propose :

Un processeur 8 cœurs et un système d'exploitation Android 8.0 (Oreo).

Un récepteur u-blox NEO-M8N de qualité reconnue pour une navigation précise à l'aide du GPS, GLONASS, Galileo ou BeiDou.

Un imageur en 2D de qualité supérieure et très rapide (en option).

Une fonction téléphone Android 4G/LTE.

Deux appareils photo : un appareil arrière de 13 mégapixels et un appareil frontal de 5 mégapixels.

Un accès à Google GMS pour utiliser Play Store et Google Maps.

Un écran 6 pouces anti-reflet capacitif et multitouch présentant un verre Gorilla Glass superdurci.

présentant un verre Gorilla Glass superdurci. Un indice de protection IP67 pour assurer l'étanchéité, la résistance à la poussière et le fonctionnement dans une gamme élargie de températures.

De nombreux accessoires pour favoriser un travail efficace sur le terrain, adaptés à toute une gamme de secteurs.

Le Nautiz X6 est livré avec la suite logicielle propriétaire de Handheld, MaxGo pour Android, et répond aux besoins des entreprises ayant déployé des équipes sur le terrain. MaxGo attribue rapidement des paramètres universels à l'ensemble d'une flotte de mobiles tout en permettant une personalisation des applicatifs, dans le but d'assurer une utilisation plus efficace et plus sûre du dispositif.

Le Nautiz X6 a été conçu pour être utilisé dans les environnements extérieurs et industriels les plus exigeants. Cette phablette durcie a été testée selon la norme MIL-STD-810G en ce qui concerne les chutes, les vibrations, l'humidité, les températures extrêmes et les différences d'altitude. En outre, la batterie 8000 mAh peut durer pendant huit heures et plus encore, même en cas d'utilisation intensive.

« Alliant une robustesse de niveau militaire, un indice IP67 et une vaste gamme de températures de fonctionnement, le Nautiz X6 correspond exactement à l'appareil durci dont nos clients ont besoin » a déclaré Johan Hed, Directeur du département Produits au sein du Handheld Group. « La clé pour devenir un leader en matière d'appareils portables durcis consiste à être à l'écoute des exigences de nos clients. Ils nous ont demandé une phablette ultra-durcie : avec le Nautiz X6, nous leur apportons le facteur de forme et les performances qu'ils réclament. »

À propos d'Handheld

Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de tablettes durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. D'origine suédoise, le groupe Handheld est implanté en Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site http://www.handheldgroup.com/fr

