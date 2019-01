Handheld präsentiert den neuen robusten Android Phablet Nautiz X6

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8486751-handheld-ultra-rugged-phablet-nautiz-x6/

Das neue Nautiz X6 Android-Phablet ist ideal für den Einsatz im industriellen Umfeld und für Outdoor-Einsätze. In schwierigen Umgebungen ist das Gerät zuverlässig und bietet spezielles Zubehör für professionelle Anwender. Mit der MaxGo-Android-Software-Suite, der Schutzart IP67 und dem leichten, ultra-mobilen Design bietet der Nautiz X6 eine wegweisende Kombination aus Funktionalität und Produktivität.

Der neue robuste Nautiz X6 bietet:

Sonnenlichttaugliches 6 Zoll Display mit kapazitivem Multi-Touch, gehärtetes Gorilla Glas

Schutzart IP67, wasser- und staubdicht mit erweitertem Temperaturbereich

Einen Octa-Core Prozessor und Android 8.0 (Oreo) Betriebssystem.

Google GMS für Play Store, Google Maps, …

4G/LTE

u-blox NEO-M8N Chipsatz für genaue Navigation mit GPS, GLONASS, Galileo oder BeiDou.

Dual Kameras, 13 Megapixel auf der Rückseite, 5 Megapixel Frontkamera

Optional High-Speed 2D Imager

Umfangreiches Zubehör für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Das Nautiz X6 wird mit der neuen MaxGo Software Suite von Handheld geliefert und ist so noch benutzerfreundlicher. MaxGo Apps können am Nautiz X6 schnell und einfach eingerichtet werden und ermöglichen so benutzerdefinierten Anwendungszugriff für einen effizienteren und sichereren Betrieb des Geräts.

Das Nautiz X6 ist für den Einsatz in anspruchsvollsten Outdoor- und Industrieumgebungen konzipiert. Dieses robuste Phablet ist MIL-STD-810G zertifiziert und wurde auf Wasser, Vibrationen, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und unterschiedliche Höhenlagen getestet. Der 8000-mAh-Akku garantiert auch bei starker Beanspruchung eine lange Gerätelaufzeit.

"Mit seiner Kombination aus Robustheit, der Schutzart IP67 und einem erweiterten Temperaturbereich ist der Nautiz X6 genau das robuste Gerät, nach dem unsere Kunden gefragt haben.", sagt Johan Hed, Produktmanager der Handheld Gruppe. "Kundenwünsche beachten und erfüllen ist ein Teil unseres Erfolgs. Unsere Kunden haben nach einem extrem robusten Phablet gefragt und mit dem Nautiz X6 liefern wir den gewünschten Formfaktor und die erwartete Performance. "

Das Nautiz X6 kann ab sofort bestellt werden und wird ab Februar ausgeliefert.

Über Handheld

Die Handheld Group produziert und liefert weltweit robuste Mobilcomputer, PDAs und Tablet-PCs. Handheld und seine Partner bieten weltweit komplette Mobillösungen für Unternehmen in Branchen wie Geodäsie, Logistik, Land- und Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgung, Bauwesen, Instandhaltung, Bergbau, Militär und Sicherheit an. Die Handheld Group mit Hauptsitz in Schweden hat Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Mehr erfahren Sie auf: http://www.handheldgroup.com/de.

