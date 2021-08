Handheld präsentiert tragbaren SPX500X ScanPrinter für mehr Effizienz in der Logistik

Der SP500X ScanPrinter ist eine einzigartige tragbare Scan-und-Druck-Lösung und vereint 2D-Imaging, Tintenstrahldruck und Drahtloskommunikation in einem Gerät. Er wurde als Revolution für Logistikanwendungen mit hohen Volumina entwickelt, bei denen zur Sortierung von Paketen manuell gescannt und etikettiert wird. Mit Wi-Fi und Bluetooth und einem integrierten Drucker, der in Zusammenarbeit mit HP entwickelt wurde, ist der SP500X echt mobil. Sie können überall in Ihren Räumlichkeiten schnell scannen und Pakete direkt bedrucken, und das alles mit freien Händen.

„Um zu verstehen, wie bahnbrechend der SP500X ScanPrinter ist, muss man sich den Ablauf genau ansehen," erklärt Jerker Hellström, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Handheld. „Es gibt auf der ganzen Welt kein vergleichbares Gerät. Sie ziehen es an, nehmen sich ein Paket und scannen es. Der Scanner sendet die Daten an Ihr Back-End-System, das Daten zum Druck wieder zurückschickt. Und fast unverzüglich können Sie eine Adresse, einen Code oder sonstige Informationen direkt auf das Paket drucken. Die Hände haben Sie dabei frei. Sie können überall arbeiten, wo Sie gebraucht werden. Sie sind nicht an einen Drucker gebunden."

Neues Segment: Wearable Geräte von Handheld

Mit dem SP500X erweitert Handheld sein Portfolio robuster Mobilcomputer um das neue Segment Wearable Geräte. Bald werden weitere Produkte folgen.

Vorteile des SP500X ScanPrinter:

Mehr Effizienz bei der Verpackung

Höhere Scan- und Sortiergenauigkeit

Flexibilität und Agilität, die Mitarbeiter können Scan-Aufgaben unterwegs erledigen

Produktivität und Sicherheit, die Mitarbeiter haben stets beide Hände frei

Die Zuverlässigkeit patentierter HP-Technologie

Vielseitige Druckmöglichkeiten: auf Papier, Pappe, Klebeband, beschichteten Etiketten, Polypropylen, Polyester und Polyethylen.

Kontaktieren Sie Handheld für eine umfassende Demonstration der Funktionen und Möglichkeiten des SP500X ScanPrinter.

Produktinformation SP500X ScanPrinter

Präsentationsvideo tragbare Geräte und SP500X

Medienarchiv SP500X

Handheld Produkte

Über Handheld

Die Handheld Group ist ein Hersteller robuster Mobilcomputer, Tablets und Handgeräte. Handheld und seine weltweiten Partner bieten komplette Mobilitätslösungen für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Wartung, Bergbau, Militär und Sicherheit. Die schwedische Handheld Group hat Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.handheldgroup.com/de.

