Handheld tuo markkinoille uuden version erittäin kestävästä kämmentietokoneestaan, NAUTIZ X9:n.

Päivitetyn alustan ansiosta Nautiz X9 käyttää Android 11 -käyttöjärjestelmää ja on Android Enterprise Recommended (AER). Nautiz X9 on suunniteltu kestämään kovimmissakin olosuhteissa, ja se on varustettu tukevalla magnesiumkotelolla. Se on suunnattu mobiiliin tietojenkäsittelyyn ja tiedonkeruuseen teollisuus- ja kenttäsovelluksissa, joissa luotettavuus on kriittistä ja kestävyys avainasemassa.

Nautiz X9 ultrakestävä PDA tarjoaa:

MIL-STD 810G -kestävyys putoamisen, tärinän, kosteuden ja laajan käyttölämpötilan suhteen.

IP67-luokitus veden- ja pölytiiviiseen toimintaan.

Auringonvalossa luettava 5-tuumainen monikosketusnäyttö, jossa on hansikas- ja sadetila.

Nopea 8-ytiminen MediaTek-prosessori, 3 Gt RAM-muistia ja 32 Gt tallennustilaa.

Android 11 -käyttöjärjestelmä GMS:llä, Android Enterprise Recommended (AER).

4G/LTE, kaksitaajuinen 802.11 a/b/g/n/ac langaton lähiverkko, matalaenerginen 5.0 BT ja NFC.

Vakiona sisäänrakennetut GPS/GLONASS/Galileo-ominaisuudet.

Kaksoiskamera, mukaan lukien 13 megapikselin takakamera ja 5 megapikselin etukamera.

Valinnainen korkealaatuinen, nopea 2D-viivakoodilukija.

Useita yrityskäyttöön suunnattuja lisävarusteita.

MaxGo-ohjelmisto, jolla voidaan nopeasti soveltaa mukautettuja asetuksia suurempiin käyttöönotoksiin.

"Nautiz X9 on erittäin kestävä kämmenmikrotietokone. Paljon nopeamman prosessorin, Android 11 -päivityksen ja AER-sertifioinnin ansiosta se on huippuvalinta yrityksille, jotka tarvitsevat nykyaikaisen työvälineen kovimpiinkin ympäristöihin", sanoo Johan Hed, Handheld Groupin tuotehallintajohtaja. "Nautiz X9:n luotettavuus ja kestävyys on tuonut ja tuo jatkossakin suurta lisäarvoa kenttäkäyttäjille maailmanlaajuisesti."

Saatavuus

Nautiz X9:n uuden version toimitusten odotetaan alkavan tässä kuussa.

Hyödyllisiä linkkejä

NAUTIZ X9:n tekniset tiedot

Lehdistökuvat

Tuotteen esittelyvideo

Mitä on kestävä?

Tietoa Handheldista

Handheld Group on kestävien kannettavien tietokoneiden, kämmenmikrojen ja tablettitietokoneiden valmistaja ja maailmanlaajuinen toimittaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa toimittavat täydellisiä mobiiliratkaisuja mm. geomatiikan, logistiikan, metsänhoidon, joukkoliikenteen, kunnallistekniikan, rakennusten, huoltoalan, kaivosteollisuuden, turvallisuus- ja sotilastoiminnan alalla toimiville yrityksille. Ruotsalaisella Handheld Groupilla on tytäryhtiöt Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Lue lisää osoitteessa www.handheldgroup.com/fi.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=eYGGKt9I228

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1680014/Handheld_launches_NAUTIZ_X9.jpg

SOURCE Handheld Group AB