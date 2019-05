Hanergy presenta sus pioneras soluciones energéticas en la Exposición Intersolar Europe 2019

Entre los productos de Hanergy presentados se encuentran: HanPower Plus, un banco de energía solar portátil; HanPack, la mochila solar; y Humbrella, la sombrilla de energía solar, en la categoría de productos de consumo; y soluciones para el hogar con energía solar, como las soluciones para tejado HanTile de vidrio simple y doble, la solución de paredes de generación de energía, HanWall y soluciones de pavimentación de carreteras como HanBrick en la categoría de productos de construcción; soluciones de transporte como el sistema de montaje en suelo deslizante, el techo solar de película delgada para vehículos, además de módulos flexibles y líneas de producción de Solibro y MiaSolé.

La parte más interesante es que Hanergy también ha acelerado su expansión global con su participación en la Exposición Intersolar Europe 2019. La compañía ha firmado contratos de cooperación estratégica con empresas de renombre como Deuter y Bahama para diseñar y desarrollar de forma conjunta mochilas solares y sombrillas de energía solar respectivamente para el mercado global.

En lo que respecta al contrato de cooperación estratégica con Deuter, Hanergy será responsable del desarrollo y el diseño de componentes flexibles de película delgada y Deuter asumirá la responsabilidad del diseño, la producción y la venta de las mochilas a nivel mundial. El tándem adoptará una estrategia de marca compartida para promocionar sus próximas mochilas solares.

En colaboración con Hanergy, Robert Schieferle, Vicepresidente de Deuter afirmó, "Estamos encantados de crear sinergias con una compañía de la talla de Hanergy y utilizar sus componentes flexibles de película delgada por excelencia en nuestras futuras mochilas solares. Estamos seguros de que nuestra nueva mochila solar, alimentada por módulos de escaso peso de Hanergy, con la doble marca seguramente va a ser todo un éxito".

Deuter es una marca alemana de mochilas y bolsas deportivas, para montañismo, senderismo, deportes de nieve y otros usos. Fundada en 1898, Deuter ha sido pionera en el mercado de equipos para exteriores de máxima calidad durante más de 120 años.

Por otro lado, bajo los auspicios de un acuerdo de cooperación estratégica con Bahama, la marca líder de sombrillas de Alemania, ambas compañías cooperarán para diseñar y desarrollar de forma conjunta sombrillas de energía solar.

Fundada en 1950, hoy en día Bahama diseña y fabrica una gran variedad de sombrillas de gran tamaño y velas parasoles de alta calidad.

Además, con la presentación de sus módulos flexibles y el producto HanTile de BIPV en el mercado de Suecia, el gigante de la energía limpia también ha firmado un acuerdo de distribución de 1000 millones de USD con Sun Lion Solar Ltd, una de las compañías de mayor prestigio que lleva ofreciendo soluciones de techado en la región escandinava durante más de 50 años.

El mercado solar de Suecia ha crecido enormemente en los últimos años. Su capacidad fotovoltaica operativa aumentó de 231 MW a finales de 2017 a 411 MW a finales del año pasado, según las nuevas estadísticas oficiales publicadas por la Agencia Sueca de Energía (Energimyndigheten). Las cifras muestran que 2018 fue el mejor año del país en lo que se refiere al desarrollo de energía solar, con 180 MW añadidos a la red. Eso contrasta con 91 MW en 2017 y solo 13 MW en 2016, mientras que en 2015 y 2014 el país añadió alrededor de 37,6 MW y 36,2 MW, respectivamente.

Lv Yuan, Vicepresidente de Ventas Internacionales de Hanergy, afirmó, "Intersolar Europe ha existido durante años y hemos tenido la suerte de estar asociados con la plataforma. Nuestra participación en la Exposición Intersolar de este año ha dado resultados excepcionalmente buenos para la empresa. Hemos firmado un contrato de 1.000 millones de dólares para distribuir nuestra solución de techado en Suecia, y también hemos cerrado contratos de cooperación estratégica con empresas reconocidas en sus respectivos campos, como Deuter y Bahama, para depurar el aspecto de nuestras mochilas y sombrillas solares, así como también las ventas en Europa y en los mercados mundiales".

Hanergy afirma tener la intención de cerrar en la Exposición Intersolar acuerdos con casi 85 clientes potenciales con pedidos que totalizan 380 MW. La compañía afirma que durante la exposición recibió más de 5.000 visitantes y miles de expertos de 160 países.

Wang Zhongshuang, CEO de Hanergy en Alemania, afirmó, "Hanergy ha mantenido una trayectoria de crecimiento continuo y se está expandiendo en el mercado global constantemente. Nuestra colaboración con Deuter y Bahama es un testimonio de nuestra seriedad para aplicar nuestra innovadora tecnología energética de película delgada a productos de diversos sectores. Nuestro compromiso es dotar al mundo de energía móvil y estamos abiertos a trabajar con las principales compañías para crear productos más eficientes en el consumo de energía que cambien la forma de vida de los consumidores".

Según las perspectivas del mercado global para la energía solar publicadas recientemente por SolarPower Europe, se espera que el mercado solar de Europa crezca de manera exponencial. Alemania seguirá siendo el mayor mercado fotovoltaico de Europa en los próximos años, con una capacidad solar instalada de 26,7 GW para 2023, lo que elevará su capacidad total a 72,6 GW. España será el segundo mercado más grande con nuevas adiciones que alcanzarán los 19,4 GW y su total acumulado alcanzará los 25,3 GW para el final del período 2019-2023.

En los próximos cinco años, los Países Bajos, Francia e Italia probablemente agregarán 15,8 GW, 13,3 GW y 9,6 GW, respectivamente. Les seguirán Ucrania y Turquía, con 5,9 GW y 5,5 GW respectivamente de crecimiento proyectado.

Intersolar Europe, fundada hace 27 años, se ha convertido en una de las plataformas industriales más importantes para fabricantes, proveedores, distribuidores, proveedores de servicios y socios en la industria solar global. La exposición se centra en las áreas de la energía fotovoltaica, las tecnologías térmicas solares, las plantas de energía solar, así como la infraestructura de red eléctrica y las soluciones para la integración de la energía renovable.

