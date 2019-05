Hanergy présente ses solutions énergétiques d'avant-garde sur le salon Intersolar Europe 2019

Dans le cadre d'une conférence et d'un salon qui se sont tenus pendant trois jours, du 15 au 17 mai 2019, au Centre des expositions Messe München à Munich, en Allemagne, Hanergy a présenté ses solutions d'énergie solaire les plus prometteuses.

Hanergy a ainsi exposé HanPower Plus, un chargeur solaire portable, HanPack, le sac à dos solaire et Humbrella, le parasol alimenté par l'énergie solaire, dans la catégorie des produits grand public. Elle a par ailleurs présenté des solutions pour le secteur résidentiel utilisant l'énergie solaire, comme les toitures en verre simple ou double, HanTile, les solutions murales produisant de l'énergie, HanWall, et les solutions de revêtement routier comme HanBrick dans la catégorie des produits destinés à la construction, ainsi que les solutions pour le transport comme les systèmes coulissants placés sur le sol, les toits de véhicules solaires en couches minces, sans oublier les modules flexibles et les chaînes de production de Solibro et MiaSolé.

Attire particulièrement l'attention le fait que Hanergy a aussi accéléré son expansion mondiale en participant au salon Intersolar Europe 2019. Elle a signé des contrats de collaboration stratégique avec des entreprises renommées telles que Deuter et Bahama avec lesquelles elle va concevoir et développer, respectivement, des sacs à dos solaires et des parasols alimentés par l'énergie solaire, destinés au marché mondial.

En vertu du contrat de collaboration stratégique conclu avec Deuter, Hanergy sera chargée du développement et de la conception des composants flexibles à couches minces, tandis que Deuter assumera la conception, la production et la vente des sacs à l'échelle mondiale. Le duo adoptera une stratégie de marque conjointe dans le but de promouvoir leurs prochains sacs à dos solaires.

S'exprimant sur la collaboration avec Hanergy, Robert Schieferle, vice-président de Deuter, a déclaré : « Nous sommes heureux de bâtir des synergies avec une entreprise de l'envergure de Hanergy et d'utiliser ses composants flexibles en couches minces par excellence dans nos prochains sacs à dos solaires. Nous sommes persuadés que notre nouveau sac à dos solaire alimenté par les modules légers de Hanergy, exhibant nos deux marques, va faire tourner les têtes ».

Deuter est une marque allemande de sacs de sport et de sacs pour la randonnée, le trekking, les sports de neige et d'autres usages. Fondée en 1898, Deuter est à l'avant-garde du marché des équipements de plein air haut de gamme depuis plus de 120 ans.

Par ailleurs, sous l'égide de l'accord de partenariat stratégique signé avec Bahama, la grande marque allemande de parasols, les deux entreprises œuvreront ensemble à la conception conjointe et au développement de parasols solaires.

Fondée en 1950, Bahama conçoit et fabrique de nos jours une grande variété de parasols et de voiles pare-soleil grand format de qualité supérieure.

Qui plus est, en lançant ses modules flexibles et son produit photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) - HanTile - sur le marché suédois, le géant de l'énergie propre a également signé un accord de distribution d'un montant d'un milliard de dollars avec Sun Lion Solar Ltd, l'une des entreprises de renom spécialisées en solutions de toiture en Scandinavie depuis plus de 50 ans.

Le marché suédois de l'énergie solaire a connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Sa capacité photovoltaïque d'exploitation est passée de 231 MW à la fin de l'année 2017 à 411 MW à la fin de l'année dernière, selon de nouvelles statistiques officielles publiées par l'Agence suédoise de l'énergie (Energimyndigheten). Les chiffres montrent que 2018 a été la meilleure année de l'histoire du pays quant au développement de l'énergie solaire, 180 MW ayant été ajoutés au réseau. Cela marque une grande différence avec les 91 MW ajoutés en 2017 et les faibles 13 MW ajoutés en 2016, alors que ces augmentations s'étaient respectivement chiffrées à 37,6 MW et 36,2 MW en 2015 et 2014.

Lv Yuan, vice-président des ventes à l'étranger de Hanergy, a déclaré : « Intersolar Europe existe depuis des années et nous avons eu la chance d'être associés à cette plate-forme. Notre participation à la présente édition du salon Intersolar a donné des résultats exceptionnellement bons à l'entreprise. Nous avons signé un contrat d'un milliard de dollars en vue de distribuer notre solution de toiture en Suède et nous avons également conclu des contrats de collaboration stratégique avec des entreprises renommées dans leurs secteurs d'activité respectifs comme Deuter et Bahama pour rehausser l'aspect et la sensation de nos sacs à dos et parasols solaires, et stimuler les ventes en Europe et sur les marchés mondiaux ».

Hanergy précise avoir l'intention de conclure des accords avec près de 85 clients potentiels, dont les commandes s'élèvent au total à 380 MW, sur le salon Intersolar. L'entreprise affirme avoir reçu plus de 5 000 visiteurs et des milliers d'experts venus de 160 pays pendant le salon.

Wang Zhongshuang, PDG de Hanergy Allemagne, a déclaré : « Hanergy a connu une croissance continue et ne cesse d'approfondir son ancrage sur le marché mondial. Notre collaboration avec Deuter et Bahama témoigne de notre sérieuse volonté d'appliquer notre technologie innovante d'alimentation en couches minces aux produits dans tous les secteurs d'activité. Nous nous engageons à donner au monde les moyens d'utiliser l'énergie mobile, et nous sommes bien disposés à travailler avec les meilleures entreprises pour créer des produits à plus grande efficacité énergétique qui changeront le mode de vie des consommateurs ».

Selon un rapport sur les perspectives du marché mondial de l'énergie solaire, publié récemment par SolarPower Europe, le marché européen de l'énergie solaire devrait connaître une croissance exponentielle. L'Allemagne restera le plus grand marché en la matière en Europe dans les années à venir et devrait installer une nouvelle capacité solaire de l'ordre de 26,7 GW d'ici 2023, ce qui portera sa capacité totale à 72,6 GW. L'Espagne sera le deuxième marché en importance, où sera ajoutée une capacité de 19,4 GW, ce qui portera sa capacité totale cumulée à 25,3 GW à la fin de la période 2019-2023.

Au cours des cinq ans à venir, il est probable que les Pays-Bas, la France et l'Italie ajoutent respectivement 15,8 GW, 13,3 GW et 9,6 GW à leurs capacités actuelles. Derrière ces pays, on trouvera l'Ukraine et la Turquie, qui prévoient d'ajouter respectivement 5,9 GW et 5,5 GW.

Créé il y a 27 ans, Intersolar Europe est devenu l'une des plateformes industrielles les plus importantes pour les fabricants, fournisseurs, distributeurs, prestataires de services et partenaires de l'industrie solaire mondiale. Le salon s'articule autour des produits photovoltaïques, des technologies thermiques solaires, des centrales solaires, ainsi que des infrastructures de réseau et des solutions pour l'intégration des énergies renouvelables.

À propos de Hanergy Thin Film Power Group Ltd :

Hanergy Thin Film Power Group Ltd (0566.HK) est une société cotée à la bourse de Hong Kong, par ailleurs filiale de Hanergy Mobile Energy Group Company Ltd. Étant l'une des plus grandes entreprises d'énergie solaire en couches minces au monde, Hanergy Thin Film Power Group Ltd s'est engagée dans la « construction de l'énergie mobile ». Depuis 2009, Hanergy travaille sans relâche à l'intégration des technologies solaires dans le monde entier et fait de grands investissements en recherche et innovation dans le domaine de l'énergie solaire en couches minces. Les technologies solaires en couches minces ont été appliquées à toute une gamme de produits commerciaux et non commerciaux, parmi lesquels on trouve HanTile, HanWall, Humbrella, HanPack et HanPower.

Vous pouvez visiter le site web officiel de Hanergy pour en savoir plus

