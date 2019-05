Hangzhou attire, au premier trimestre, 1,5 milliard RMB d'investissements dans des projets biopharmaceutiques

HANGZHOU, Chine, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, a connu l'implémentation de sept projets biopharmaceutiques au cours du premier trimestre de l'année. Cela représente un investissement total de 1,5 milliard RMB selon les dernières données de mercredi du Bureau de promotion de l'investissement de Hangzhou.

Hangzhou est devenue un pôle d'attraction pour les entreprises biopharmaceutiques nationales et étrangères.

Selon les statistiques, 3870 nouvelles entreprises biopharmaceutiques se sont établies dans la ville en 2018, soit une hausse de 26 % en glissement annuel et le capital social nouvellement ajouté s'élevait à environ 30,2 milliards RMB, soit une hausse de 39,14 % en glissement annuel.

Parmi les dix plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, sept, dont Pfizer, Merck & Co., Inc. et Abbott Laboratories, se sont installés à Hangzhou.

Au cours des dernières années, le secteur biopharmaceutique a été placé sous les feux de l'actualité, car les villes du pays l'ont considéré comme la clé de la transformation et de la modernisation industrielles.

Dans ce contexte, Hangzhou envisage de devenir une ville d'innovation biopharmaceutique avec une chaîne complète conforme aux normes de l'ICH, avec une attention particulière pour les trois secteurs que sont la recherche et le développement de nouveaux médicaments, les dispositifs médicaux et les données médicales.

Hangzhou a publié, plus tôt en mai 2018, une directive visant à promouvoir le développement innovant de l'industrie biopharmaceutique, soulignant le soutien de la ville à l'application de produits biopharmaceutiques innovants et son soutien financier à l'industrie.

Il est juste que Hangzhou cible le domaine biopharmaceutique, qui sera sans aucun doute le premier « cheval noir » à réaliser des percées après l'économie numérique, a déclaré Yi Xianrong, économiste réputé.

Selon les analystes de l'industrie, l'industrie biopharmaceutique est une industrie type axée sur l'innovation.

Le Bureau négocie avec les départements concernés pour offrir une place à West Lake aux talents haut de gamme et aux principaux entrepreneurs du secteur biopharmaceutique afin qu'ils puissent s'installer ici, a déclaré un fonctionnaire du Bureau de la promotion des investissements de Hangzhou.

« D'un point de vue mondial, l'industrie biopharmaceutique est vaste et certains domaines sont encore sous-développés et offrent un grand potentiel. Nous sommes susceptibles d'être à l'avant-garde du monde dans le domaine », a déclaré le fonctionnaire.

En fait, Hangzhou joue le rôle de chef de file dans l'industrie biopharmaceutique. Il a construit la première communauté de démonstration de soins de santé intelligents de personnes âgées e+ en Chine, qui fournit des services médicaux en temps réel, rapides et peu coûteux aux personnes âgées grâce aux technologies modernes telles que les mégadonnées, l'informatique en nuage et les appareils portables.

SOURCE Hangzhou Investment Promotion Bureau