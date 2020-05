Hangzhou Realy IgG/IgM snabbtest distribueras på den globala marknaden

HANGZHOU, Kina, 11 maj 2020 /PRNewswire/ -- Den 20 april 2020 skickade Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) ett parti med anti-epidemiskt material som tillverkats av Hangzhou Realy Tech Co. Ltd. och donerade det till Bangladesh, Marocko, Malaysia och Thailand. En rad berömda personer dök upp och de höll sedan tal vid evenemanget. Bland dem syntes presidenten för CPAFFC Lin Songtian, före detta utrikesministern Li Zhaoxing med fru, ambassadörer i Kina från fyra länder och den berömda kinesiska filantropiske entreprenören Chen Guangbiao.