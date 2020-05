Hangzhou Realyn IgG-/IgM-pikatestilaite markkinoille koko maailmassa

"Koronaviruspandemian äkillinen alkaminen synnytti ennennäkemättömän kansanterveyskriisin kaikkialla maailmassa. Nyt Kiina on onnistunut ponnisteluillaan saamaan viruksen hallintaan, mikä antaa muille maille arvokasta aikaa valmistella epidemian torjuntaa. Lisäksi maailma on saanut meiltä "kiinalaisen ratkaisun" ja "kiinalaisen reseptin" viruksen torjuntaan", sanoivat Lin Songtian ja Li Zhaoxing puheenvuoroissaan.

Tuote-erän sisältämä uuden koronaviruksen IgG-/IgM-pikatestilaite on Hangzhou Realy Tech Co. Ltd:n ( http://www.realytech.com/en/contact) valmistama ja kuuluisan kiinalaisen filantroopin ja liikemiehen Chen Guangbiaon lahjoittama. Testi on helppokäyttöinen, tuottaa tuloksen jo kymmenessä minuutissa eikä vaadi lisälaitteita. Testin tarkkuus on jopa 99 % ja herkkyys jopa 98 %. Testilaite on lisätty Kiinan kauppaministeriön vientituotelistalle, ja sitä viedään yli 50 maahan ja useille alueille, mukaan lukien USA, Italia, Saksa, Venäjä ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Realyn IgG-/IgM-pikatestin edut

Osoittaa sekä viimeaikaiset tartunnat että aiemmat tartunnat, joten huomaamatta jääneet tapaukset vähenevät Ei vaadi lisälaitteita; sopii sairaaloihin sekä vastaanotoille Verikoe; erillisiä virusputkia ei tarvita

IgM ja IgG ovat immuunijärjestelmän tuottamia immunoglobuliineja, jotka suojaavat 2019-nCoV-virukselta. Jotkut nukleiinihappotesteissä negatiiviset potilaat saavat IgM-testissä positiivisen tuloksen, mikä tarkoittaa että IgG-/IgM-testaus on yksi toimivista 2019-nCoV-tartuntojen diagnosointimenetelmistä. 2003-SARS- ja 2016-Zika-virusepidemioiden aikana IgM-/IgG-vasta-ainetestaus oli yksi suositelluista diagnostiikkamenetelmistä.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1166231/Group_photo_leaders_guests_participating_donation.jpg

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1166230/Donated_anti_epidemic_materials.jpg

