Hangzhou Tourism Commission lädt ältere Touristen aus Europa ein zu entspannen und klassische chinesische Kultur zu erleben

HANGZHOU, China, 2. August 2018 /PRNewswire/ -- Die Europäer werden immer älter, jeder fünfte Reisende ist über 65. Diese Touristen legen Wert auf Entspannung und gehobenen Komfort, und Hangzhou Tourism Commission möchte sie nach Hangzhou einladen. In Hangzhou, eine Stadt wie aus dem Bilderbuch, findet man immer noch geschnitzte Balken und bemalte Sparren und klassische Pavillons, eingebettet in die charmante Landschaft des südlichen Yangzi-Flusses. Die antiken Luxushotels in Hangzhou locken Touristen an, die nach Entspannung und innerer Einkehr suchen.

Four Seasons Hotel Hangzhou am Westsee

Das Four Seasons Hotel am Westsee hat eine günstige Lage und ist gut an das Verkehrsnetz angebunden. Das Design des Hotels, das an einen Jiangnan-Hofplatz erinnert, spiegelt klassischen chinesischen Charme wider mit antiken Brücken, am Wasser gelegenen Pavillons und stillen Pfaden – wie auf einem klassischen Gemälde. Die 78 Zimmer des Hotels bieten Luxus pur. Die Gäste genießen vom Fenster ein Rundblick über den Westsee. Im Four Seasons kann man in einer einmaligen Umgebung die Seele baumeln lassen.

Fuchun Resort Hangzhou

Das Designteam des Fuchun Resort ist hochkarätig besetzt: Jean-Michel Gathy, Designer von Aman Resorts, entwarf das Architekturdesign. Jaya war verantwortlich für das Innendesign. So entstand ein Landschafts-Resort im chinesischen Stil, das einem Gemälde entstammen könnte. Von diesem Hotel war nicht nur China, sondern die ganze Welt beeindruckt. Inspiration für das Hoteldesign mit Seen und Bergen war das berühmte Gemälde In den Fuchun-Bergen verweilend. Die innere und äußere Eleganz des Hotels macht es zum besten Hotel in Hangzhou mit chinesischem Charm. Als erstes Luxusresort kombiniert es antike chinesische Eleganz mit moderner Architekturkunst.

Touristen stehen viele weitere fantastische Luxushotels zur Auswahl. Hangzhou lädt ältere Touristen aus Europa ein, den Kontakt zur Natur zu suchen und chinesischen Charm und Kultur zu erleben.