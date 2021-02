Hank Azaria lidera uma série on-line de jogos de pôquer em casa cheia de estrelas no Pokerstars.net

Convidados pelo ator Hank Azaria, amantes do pôquer e fãs das celebridades são convidados a assistir a iniciativa do conforto de sua própria casa. O primeiro jogo em casa das estrelas está sendo exibido ao vivo agora no canal do YouTube PokerStars.net e apresenta Hank e os amigos Don Cheadle, Jon Hamm, Michael Ian Black, Josh Charles e Michael Cera competindo para ganhar a maior fatia dos 50.000 dólares para sua instituição de caridade escolhida. Nenhuma instituição de caridade é deixada de fora, pois o valor doado pelo PokerStars.net em nome de cada celebridade é determinado pela quantia de fichas ganhas de cada jogador até o fim do jogo em casa.

Junto com Azaria, há muitos outros convidados prontos para se sentarem à mesa do Jogo em Casa, incluindo Amy Schumer e Jack Black.

O apresentador Hank Azaria disse: "O Jogo em Casa do Hank se trata de ótima companhia e boa conversa. Ao mesmo tempo que esperamos que nosso Jogo em Casa divirta todos, também tem sido uma chance de continuar arrecadando dinheiro para caridade. Estou muito contente por poder trabalhar com a PokerStars.net nesta série divertida e espero que as pessoas gostem tanto quanto nós gostamos de jogar."

A sócia-diretora e relações públicas do grupo do PokerStars.net, Rebecca McAdam Willetts, disse: "Oferecer entretenimento para nossa comunidade está no centro de tudo o que fazemos no PokerStars.net, e o Jogo em Casa do Hank é um grande reflexo disso. Nossos Jogos em Casa são uma ótima maneira de as pessoas se conectarem e competirem gratuitamente em casa. Hank e a paixão natural por pôquer de seus vários convidados talentosos transformou sua união para fazer o bem em um verdadeiro prazer. Esperamos que também ofereça entretenimento para os telespectadores em casa."

O primeiro episódio pode ser visto aqui.

Os Jogos em Casa do Hank dão sequência ao Stars CALL for Action realizado em maio de 2020, em que foram doados mais de 1 milhão de dólares para instituições de caridade, quando mais de 90 celebridades se reuniram para jogar pôquer. David Costabile venceu o torneio e 100.000 dólares foram doados para sua instituição escolhida, a World Central Kitchen, que fornece comida àqueles que mais necessitam.

Os Jogos em Casa PokerStars.net permitem que você leve seu jogo em casa local para a sensação on-line, de forma que você possa jogar com amigos e familiares do mundo todo.

Jogue gratuitamente na PokerStars.net.net

Este não é um site de apostas e não oferece a oportunidade de ganhar dinheiro real.

Nossos jogos são destinados a indivíduos com 18 anos ou mais apenas para fins de diversão.

A prática ou o sucesso em jogos sociais não implica sucesso futuro em jogos de apostas reais.

NOTAS AOS EDITORES:

Sobre o PokerStars.net

O PokerStars.net é de propriedade da Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR; EURONEXT: FLTR).

Jogue gratuitamente no PokerStars.net. Este site não oferece a oportunidade de ganhar dinheiro real. Somente para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

https://www.PokerStars.net/about/responsible-gaming/

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/1430489/Hanks_Home_Game_at_PokerStars_is_now_live.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1430473/Hanks_Home_Game__PokerStars.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1164298/PokerStars_Logo.jpg

FONTE PokerStars.net

SOURCE PokerStars.net