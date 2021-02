Hank Azaria moderiert Online-Pokerspiel-Reihe mit Starbesetzung bei Pokerstars.net

Stars aus aller Welt treten im neuen „Hank's Home Game" von PokerStars.net gegeneinander an

ONCHAN, Isle of Man, 2. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Stars aus der Musik- und Filmbranche treten in virtuellen Online-Pokerspielen der neuen Hank's Home Game-Reihe auf der weltweit führenden Online-Poker-Plattform PokerStars.net gegeneinander an. In dem Online-Home Game auf PokerStars.net, in dem sich die Stars tummeln, treten sechs Prominente vor der Kamera gegeneinander an, um ihren Anteil an einer Spende in Höhe von 50.000 USD für eine Wohltätigkeitsorganisation zu gewinnen, die ihnen besonders am Herzen liegt.