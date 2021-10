Hank Chen de Huawei : Développer un réseau en cloud intelligent, permettant la croissance de tous les services

Les services aux consommateurs et aux industries verticales se diversifient. Pour les particuliers, l'expérience utilisateur ne cesse de s'améliorer, avec des vidéos courtes, des applications sociales, la diffusion en direct et la réalité augmentée. Pour les foyers, ils passent de lieux de divertissement à des lieux de travail et d'éducation, avec un volume de trafic et un nombre d'abonnés en constante augmentation. Pour les entreprises, de plus en plus de services se clivent à un rythme effréné. Tous ces services diversifiés offrent d'énormes opportunités aux opérateurs - les services B2C et B2H sont la pierre angulaire des revenus stables d'un opérateur, et le service B2B est la plus grande et la plus importante opportunité.

Les opérateurs sont principalement confrontés à deux vagues de défis en matière de développement de services : La première vague est que les services aux consommateurs passent d'une orientation vers la connexion à une orientation vers l'expérience. Cela implique trois défis spécifiques. Premièrement, le point d'agrégation multiservice - le bureau central - devient un goulot d'étranglement en raison du manque d'espace lorsque le mouvement descendant du DC vers la périphérie gagne en popularité. Deuxièmement, le trafic et ses directions deviennent de plus en plus incertains, mais les réseaux ne disposent pas d'une capacité de planification intelligente, ce qui entraîne une faible utilisation du réseau. Enfin, les réseaux IP traditionnels fonctionnent en mode partagé et en mode d'acheminement au mieux, ce qui est difficile de garantir l'expérience de l'utilisateur en cas de congestion. La deuxième vague est que de plus en plus d'entreprises ont besoin de capacités de connexion multi-cloud pour leurs services numériques. Cependant, les capacités du réseau et du cloud ne sont pas bien adaptées. Des problèmes tels que la lenteur du provisionnement des services réseau et le manque d'assurance au niveau des locataires sont présents.

Pour relever ces défis et alimenter la croissance de tous les services, Chen pense qu'un réseau IP cible orienté vers l'avenir doit présenter les quatre caractéristiques suivantes :

Premièrement, tous les services dans un seul réseau . Ce réseau doit être capable de supporter tous les services B2C, B2H, B2B.

. Ce réseau doit être capable de supporter tous les services B2C, B2H, B2B. Deuxièmement, la programmabilité du réseau . Ce réseau doit être capable de programmer de manière flexible les chemins d'acheminement entre les clouds et les réseaux sur la base de SRv6 pour optimiser l'utilisation du réseau.

clouds Troisièmement, une expérience déterministe. Ce réseau doit être capable de fournir une garantie de bande passante et de latence au niveau du locataire, en remplaçant la transmission traditionnelle au mieux.

Enfin, une connexion agile au cloud. Ce réseau doit prendre en charge une connexion multi-cloud flexible pour un approvisionnement rapide des services.

La solution Intelligent Cloud-Network de Huawei est spécialement conçue pour que les opérateurs puissent construire un tel réseau IP cible orienté vers l'avenir. Cette solution offre cinq capacités clés pour permettre la croissance de tous les services des opérateurs.

1.Le Super Edge CO tous services, permettant de supporter tous les services. Le Super Edge CO compact de Huawei peut supporter des services diversifiés, ce qui réduit considérablement le TCO et améliore l'expérience de service. Plus précisément, le routeur super edge CO de Huawei adopte une conception tout-en-un. Il intègre les fonctions BRAS, CGN, IPsec et routeur de services (SR) dans un seul appareil en forme de boîte, ce qui permet de gagner 60 % d'espace et de réduire la consommation d'énergie de 70 %.

2.Programmabilité du réseau basée sur SRv6 pour une programmation flexible du réseau en cloud: La solution Intelligent Cloud-Network de Huawei prend en charge la programmation flexible des chemins d'accès au réseau et l'orchestration des services, ainsi que la programmation du trafic à la demande, optimisant ainsi l'utilisation de l'ensemble du réseau. Le chaînage de services basé sur SRv6 permet d'orchestrer les SVA de manière flexible et de s'y abonner à la demande. À l'heure actuelle, SRv6 a été utilisé à grande échelle dans le commerce.

3.Découpage élastique pour la garantie de services différenciés: Des technologies innovantes sont utilisées pour rendre les tranches exploitables, productibles et monétisables, aidant ainsi les opérateurs à augmenter leurs revenus et à optimiser leur retour sur investissement. Selon Chen, Huawei a réalisé les innovations suivantes en matière de découpage en tranches : Les appareils de la série NetEngine A800 offrent un découpage au niveau du locataire, ce qui permet d'utiliser une ligne à des fins multiples. Le découpage hiérarchique fait passer le découpage unidimensionnel d'origine à deux dimensions, ce qui permet une assurance de service à grain fin et double la capacité de monétisation. Le découpage élastique permet une expansion dynamique de la capacité sans perte et un ajustement à la demande, sans affecter les services ni gaspiller les ressources.

4.Connexion à un seul saut à plusieurs nuages pour une connexion et une programmation multi-cloud flexibles: Le réseau fédérateur multi-cloud peut pré-connecter les ressources de plusieurs fournisseurs de clouds. Les entreprises n'ont qu'à négocier les services avec un seul opérateur. Les services peuvent être rapidement migrés vers le cloud et programmés de manière flexible sur la base de SRv6, et les chemins de service peuvent être sélectionnés de manière flexible en fonction de la latence et de la bande passante pour garantir l'expérience de service. L'algorithme unique de cartographie intelligente du cloud de Huawei permet aux opérateurs de programmer intelligemment et uniformément les ressources multi-cloud, améliorant ainsi l'utilisation des ressources du cloud de 30 %.

5.Réseau en tant que service (NaaS) pour une expérience de service semblable à celle du commerce électronique: L'architecture d'intégration cloud-réseau offre une expérience de service semblable à celle du commerce électronique. Cela implique trois étapes : Au stade de la prévente pour l'abonnement aux services, la position optimale d'accès au nuage et les capacités de sélection de chemin en fonction de la latence sont fournies. Au stade de la vente, les services peuvent être approvisionnés rapidement grâce à la visualisation de l'état du réseau. Au stade de l'après-vente, des self-services au niveau des locataires sont fournis, ce qui permet aux opérateurs d'interroger les accords de niveau de service des lignes privées à tout moment et en tout lieu. En outre, Huawei simplifie considérablement le nombre d'interfaces nord, qui passe de 1 000 à 100, et réduit le temps d'intégration de 90 % grâce à des interfaces modulaires. Les services peuvent être approvisionnés en quelques minutes, la bande passante peut être ajustée à la demande, et les commandes, les accords de niveau de service et les défauts peuvent être visualisés à partir de plusieurs dimensions.

À ce jour, les principales fonctionnalités de la solution Intelligent Cloud-Network ont été déployées sur plus de 100 réseaux dans le monde, y compris ceux des opérateurs et des industries verticales, comme les soins de santé intelligents, l'éducation intelligente, le gouvernement intelligent et la fabrication intelligente. Huawei continuera à coopérer avec les opérateurs et les partenaires pour accélérer l'innovation et le déploiement de la solution Intelligent Cloud-Network et promouvoir l'évolution des réseaux IP.

Chen a estimé que la solution Intelligent Cloud-Network est le fondement de la transformation des DICT et peut aider les opérateurs à atteindre une croissance tous services confondus. Pour les services B2C, elle permettra de construire des réseaux à très haut débit, automatisés et intelligents et de promouvoir l'évolution à long terme. Pour les services B2H, elle accélérera la monétisation du réseau et augmentera l'ARPU grâce à l'assurance de l'expérience et à une exploitation raffinée. Pour les services B2B, il fournira des capacités différenciées de réseau en cloud pour aider les opérateurs à stimuler le développement de la numérisation.

« L'IP On Everything sera l'avenir », a déclaré Chen. « La connectivité IP continuera de s'étendre, apportant continuellement l'intelligence et la puissance de calcul à chaque personne, chaque foyer et chaque industrie pour un monde entièrement connecté et intelligent. »

