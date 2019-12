Hankyu bietet Reisen zum „Fisherman's Festival & Experience Program" in Miyagi im Nordosten Japans

– Vollumfängliche Werbe-Blitzaktion im Ausland startet im November –

SENDAI, Japan, 5. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- HANKYU TRAVEL DMC JAPAN, eine Abteilung von Hankyu Travel International Co., Ltd., plant derzeit die Ausweitung seiner Werbeaktionen für das „Fisherman's Festival & Experience Program". Neben anderen Maßnahmen soll das Projekt auf Tourismus-Messen im Ausland mithilfe von Verkaufspräsentationen für ausländische Reiseagenturen und über die Veranstaltung von Informationsreisen bekannt gemacht werden.

Das „Fisherman's Festival & Experience Program: Fisherman's Brilliant Craftsmanship" (Fischer-Fest und Erlebnisprogramm: Die großartige Handwerkskunst der Fischer) ist ein Projekt der Wiederaufbaubehörde, das darauf ausgerichtet ist, ausländische Touristen in die Küstenregion der Präfektur Miyagi im Nordosten Japans zu locken. Hierfür soll das geschäftige Treiben der regionalen Fischereiindustrie als Ressource für den Tourismus genutzt werden. Das Projekt will Anlaufpunkte und Gelegenheiten für Touristen aus dem Ausland schaffen, um mit den Bewohnern vor Ort und mit japanischen Touristen in Kontakt zu kommen. Dafür sollen die Arbeit und das Leben von Menschen in der Fischereiindustrie und in der Branche für die Verarbeitung von Meeresprodukten, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Handwerker und Handwerksmeister, für den Tourismus aufbereitet und das Interesse der ausländischen Touristen an der Region geweckt werden.

HANKYU TRAVEL DMC JAPAN wird im Rahmen des Projekts Veranstaltungen, Programme mit praktischen Erfahrungen und Reise-Angebote entwickeln und planen. Hier soll sich alles um Fischereiprodukte drehen, wie qualitativ hochwertige Großaugen-Thune aus Shiogama, Marken-Austern aus Oku-Matsushima, Marken-„Saba" (Makrelen) aus Ishinomaki, die auch „Kinka Saba" heißen, kunstvolles Sushi aus „Shiogama – die Sushi-Stadt" sowie verarbeitete Produkte, wie leckere Meeresfrüchte aus der Dose und „Kamaboko" (gekochte Fischpastete). Für Reiseunternehmen aus dem Ausland soll es zudem verkaufsfertige Paketangebote mit vorgeschlagenen Touren geben.

Im Rahmen einer gecharterten Schiffsrundfahrt in Matsushima können Besucher so viele dampfgegarte Austern aus Oku-Matsushima essen, wie sie mögen, sie können den Geschmack von drei verschiedenen Thunfisch-Sushi aus Shiogama vergleichen und Shiogama-jiru probieren (eine beliebte regionale Suppen-Spezialität, die aus einer Fischfarce vom Kabeljau und Makrelenhecht und Gemüse, wie Rettich, Möhren und Lauch, sowie Tofu und noch weiteren Zutaten gemacht wird). Besucher können außerdem vor Ort produzierten „Sake", also Reiswein, und weitere Produkte kaufen und sich daneben mit den einheimischen Fischern austauschen und für die Region typische, traditionelle künstlerische Darbietungen genießen. Darüber hinaus gibt es schon Pläne dafür, dass Besucher in den Genuss von Austerngerichten, wie gegarte Austern, Austern-Tempura oder Austernreis, und natürlich auch Shiogama-Sushi kommen.

Aber es gibt noch eine Vielzahl weiterer Programme, wie etwa der Besuch einer Austern-Farm, wo praktische Erfahrungen beim Öffnen von Austern gesammelt werden können, und der Besuch einer Konservenfabrik, wo man verschiedene Erzeugnisse probieren kann. Andere Programme beinhalten etwa den Besuch des Fischmarkts von Shiogama, auf dem man beispielsweise eine vor Ort angebotene Schüssel Reis mit „Sashimi" (roher Fisch in Scheiben) essen kann, und auch der Besuch einer Kamaboko-Garküche steht auf dem Programm, wo man selbst erfahren kann, wie Kamaboko in Handarbeit gegrillt wird, um anschließend ein Barbecue mit Meeresfrüchten zu genießen.

