Hanmi presenta el paquete de soluciones para combatir la COVID-19

Durante la presentación de día, Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. captó la atención del público con su estrategia global y paquete de soluciones para combatir la COVID-19 por primera vez, junto con su presentación en visión especifica para la línea existente que conducirá a nuevos fármacos innovadores.

Esta estrategia incluyó la visión de la compañía utilizando la BioPlanta Pyeongtaek para contribuir a la situación pandémica de la COVID-19 como CDMO mediante la visión para la producción de vacunas de ADN y vacunas mARN, así como el lanzamiento del kit de diagnóstico doble para la COVID-19 y gripe y el desarrollo de medicamentos potenciales para la COVID-19.

La BioPlanta Pyeongtaek posee una intalación GMP donde pueden producirse sustancias de fármaco masivas de vacunas mARN y pADN. Esta planta es también capaz de fabricar encimas para síntensis y procesamiento de ARN (las materias primas usadasen fabricación de mARN) mediante un proceso que implica fermentación y purificación de E. coli. Además, Hanmi Fine Chemical. Co., Ltd., una compañía filial tiene capacidades para producir varias materias primas sintéticas como nucleóidos, sustancias de fármacos sintéticos (API), intermediarios, péptidos, así como lípidos (materias primas usadas en formulación de vacuna de mARN).

Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. está desarrollando un paquete completo para gestionar la prevención, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Hanmi lanzó recientemente el spray nasal 'Hanmi Cold-Mask™', cuyo principal ingrediente es el extracto de λ-carrageenan (lambda-carrageenan) que puede prevenir la infección viral respiratoria. La compañía también se está preparando para lanzar un kit de diagnóstico que puede diagnosticar simultáneamente la COVID-19 y la gripe.

Además, la identificación de sustancias candidatas preclínicas para el tratamiento de la COVID-19 utilizando nuevas entidades químicas (NCEs) y las hormonas thymosin (thymosin α1) de inhibidores de PIKfyve están aún en proceso.

Se Chang Kwon, consejero delegado de Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd., explicó: "Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. tiene varias capacidades basadas en las plantas donde podemos producir vacunas de ácido nucleico como organización de fabricación/desarrollo contractual (CMO/CDMO)". Y añadió: "Estamos abiertos a una colaboración potencial con varias compañías para contribuir a terminar con la pandemia global".

Además de esto, el doctor Kwon reveló las actualizaciones de I+D claves y resultados de investigación esperados, y destacó el crecimiento sostenible de Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd., que ha visto un aumento de las ventas de los principales productos, incluyendo durante la pandemia de COVID-19.

Actualmente, Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. se centra en el desarrollo de una línea de 28 nuevos fármacos, incluyendo ocho fármacos para enfermedades metabólicas, 12 fármacos anticancerígenos, cinco fármacos para enfermedades raras y tres fármacos para otras enfermedades, con más de 580 empleados que están especializados en I+D.

El programa de vacunas de ácido nucleico y CDMO biológica de Hanmi Pharma se centra en la BioPlanta Hanmi con sede en Pyeongtaek, Gyeonggi-do, unas 80 millas al sur de Seúl. La BioPlanta Hanmi utiliza E. coli para producir una sustancia proteínica llamada "LAPS Carrier" como intermedio en nuevos fármacos biológicos de la tecnología de plataforma de Hanmi "LAPSCOVERY". El proceso para fabricar LAPS Carrier es similar al proceso de producer AND plásmido, el precursor para la síntesis to mRNA, que es la sustancia clave de las vacunas de ácido nucleico.

La BioPlanta Hanmi es capaz de obtener aproximadamente 10.000 litros de medios de cultivo por lote durante un proceso de cultivo E. coli de tres días. Esta cantidad puede producir millones de dosis de vacunas de ácido nucleico. La BioPlanta puede suministrar más de 100 lotes de sustancias de fármacos de vacunas de ácido nucleico al año para vacunar a cientos de millones de personas.

La BioPlanta de Hanmi tiene dos edificios de producción (Edificios de producción 1 y 2) en el sitio con un área de 51.498 metros cuadrados. Con más de 500 empleados que incluyen equipos de Fabricación, Control de calidad, Garantía de calidad, Ingeniería, Desarrollo de procesos/análisis, y CMC RA, pueden llevar a cabo el desarrollo, fabricación, documentación regulatoria y producción comercial de fármacos biológicos. Los suministros clínicos y comerciales para varios fármacos biológicos codesarrollados por Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. están actualmente en producción.

En particular, el Edifición de Producción 2 recientemente construido, que se completó en 2019 como edificio de seis plantas con un área de suelo total de 28.211 metros cuadrados, es una planta de vanguardia que puede producir hasta 100 lotes al año de 20.000 litros de cultivo y purificación de microorganismos. La planta también tiene una instalación para el rellenado de jeringuillas para producir proyectos inyectables terminados, con condiciones óptimas como base de fabricación global para fármacos biológicos.

