Hannover Marketing and Tourism GmbH : découvrez la magie de Hanovre cet hiver et à Noël

Cirque de Noël, spectacle de variétés d'hiver, marchés de Noël et zoo de Noël - quatre raisons uniques et exceptionnelles de se rendre dès aujourd'hui à Hanovre !

Amandes grillées, pâtisseries de Noël, vin chaud, arbres de Noël et bougies se marient dans de nombreux quartiers de Hanovre pour créer une atmosphère incomparable du 28 novembre au 22 décembre. Un esprit médiéval règne sur le marché de Noël du village historique de la vieille ville. Forgerons et fabricants de brosses font preuve de leur savoir-faire, tandis que jongleurs, magiciens et créatures fantastiques offrent des spectacles qui vous émerveilleront. Un Noël scandinave vous attend sur la Ballhofplatz. Du savoureux saumon flambé à la finlandaise accompagné d'une tasse de « glögi », un vin chaud à base de baies et d'herbes médicinales, vous seront servis dans des tentes traditionnelles lappones, appelées « kota ». La convivialité nordique est à l'honneur avec de l'artisanat typique de la région, des peaux de rennes et d'agneau et de nombreux autres produits finlandais de qualité proposés à la vente.

Une atmosphère magique règne dans le bosquet du puits aux souhaits devant le musée historique - ce puits aux souhaits, orné d'un anneau magique qui, selon la légende, exauce les souhaits une fois qu'on l'a tourné, se dresse au centre d'un bosquet composé de plus de 50 sapins.

Hanover Marketing and Tourism GmbH a organisé une petite visite guidée pour vous permettre de vous immerger dans les marchés de Noël de la ville :

http://www.hannover-living.de/wp-content/uploads/panorama/Weihnachtsrundgang_GB.html

Spectacle de variétés d'hiver du GOP : Sông Trăng - Quand la lune se reflète dans le fleuve

Mysticisme, désir. Amour de la tradition. Dynamisme moderne. Villages pittoresques. Métropoles géantes. Le Vietnam moderne est fascination pure. Du 24 novembre au 13 janvier, le spectacle Sông Trăng met en scène l'âme du Vietnam au théâtre GOP dans l'Orangeraie des jardins de Herrenhäuser. Le bruissement de l'herbe mouillée au petit matin, l'ondulation des vagues dans la baie d'Halong, une voix de femme murmurant doucement son désir - et de l'autre côté l'agitation de la ville de Hanoï, où rugissent les scooters. Ces contradictions et cette immersion dans une culture différente sont au centre du 15e spectacle de variétés d'hiver. Les 13 artistes sont tous issus de la Fédération du cirque vietnamienne. Ils révèlent leurs talents artistiques, accompagnés de la matière première caractéristique du Vietnam, le bambou, qui joue un rôle majeur. Ce spectacle fantastique est orchestré par un mélange de pop moderne et de musique traditionnelle vietnamienne.

Zoo d'hiver magique au zoo d'aventure de Hanovre

Un paradis hivernal en plein cœur de Hanovre ! Les mondes thématiques de Meyers Hof et de Mullewapp se transforment en un monde hivernal étincelant au zoo d'aventure de Hanovre du 23 novembre au 3 février - tout un univers de magie hivernale pour toute la famille et tous ceux qui cherchent à terminer leur journée de travail par un moment de détente. Avec sa patinoire en plein air, ses pistes de luge, son marché d'hiver, ses spécialités culinaires et artisanales, son école de patinage, son père Noël et sa discothèque sur glace, une visite au zoo d'aventure de Hanovre est tout à fait dans l'esprit hivernal.

Cirque de Noël de Hanovre : Acrobates, magiciens et légendes de l'Empire du Milieu

Le cirque d'hiver jouit depuis deux ans d'une grande popularité à Hanovre, avec à ce jour au total un public de 50 000 personnes assistant à ce programme international de haut niveau durant la saison de Noël. Cette année, le cirque de Noël présente un programme du Cirque national chinois du 20 au 31 décembre. Ce spectacle marque cette année le 30e anniversaire de l'arrivée du célèbre cirque à Hanovre. Les meilleurs artistes de l'Empire du Milieu célèbrent cet anniversaire avec un spectacle de gala spécial. Oriental, rythmé, familier et joyeux sont les maîtres mots de ce spectacle exécuté par plus de 30 professionnels du cirque qui font à l'occasion des fêtes de Noël la démonstration de leurs talents hors du commun dans de superbes costumes bariolés. Acrobates audacieux, funambules intrépides, jongleurs à la vitesse inouïe, clowns rocambolesques et invraisemblables contorsionnistes - des personnages fantastiques et des costumes extravagants prêtent à ces numéros un visage chaleureux au cœur d'un spectacle chamarré.

Vous trouverez toutes les informations relatives à votre visite de Hanovre sur :

http://www.Visit-hannover.com/en

