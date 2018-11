Hannover Marketing en toerisme GmbH: ervaar de magie van Hannover deze winter en rond de kerst

HANNOVER, Duitsland, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

Een kerstcircus, een winterse variétéshow, kerstmarkten en Winter Zoo, vier unieke, bijzondere en voor de hand liggende redenen om naar Hannover te reizen. Nu!

Tussen 28 november en 22 december zorgt een combinatie van geroosterde amandelen, kerstgebak, glühwein, kerstbomen en kaarsen weer voor die onweerstaanbare geur, die zich over grote delen van Hannover verspreidt. Tijdens de kerstmarkt in de historische stadskern waart bovendien een middeleeuwse geest door het oude stad. Kunstsmeden en borstelmakers demonstreren hun geschoolde ambachten, terwijl goochelaars, magiërs en mystieke wezens hun verbazingwekkende kunsten aan het publiek vertonen. Een Scandinavische Kerstmis valt te bewonderen op het Ballhofplatz (Ballhofplein). In de traditionele Laplandse tenten, ook wel "Kota" genaamd, wordt smakelijke Flammlachs (geflambeerde zalm) geserveerd in Finse stijl, met een warme mok Glögi, glühwein gemaakt van bessen met een magische mix van kruiden. Noordelijke huiselijkheid is op tournee met ambachten, rendier- en lamsvlees en er zijn nog vele andere Finse kwaliteitsproducten in de aanbieding.

Een ronduit magische sfeer ontstaat in het Woud met de Wensput, pal voor het Historische Museum. De wensput bevindt zich midden in het uitnodigende bos met zijn meer dan 50 dennenbomen en vervult volgens de overlevering wensen, zodra de de wensring wordt omgedraaid.

Om uzelf in de kerstmarkten van de stad te kunnen onderdompelen heeft Hannover Marketing en toerisme GmbH een kleine tour voor u samengesteld: http://www.hannover-living.de/wp-content/uploads/panorama/Weihnachtsrundgang_GB.html

GOP Wintervariété: Sông Trăng - Mystiek verlangen, wanneer de maan zichzelf weerspiegelt in de rivier

. Met liefde voor traditie. Moderne dynamiek. Kleine dorpen. Enorme metropolen. Het hedendaagse Vietnam is pure fascinatie. De Sông Trăng-show brengt van 24 november tot 13 januari de Vietnamese ziel op de bühne van het GOP Theater in de Oranjerie van de Herrenhäuser Gärten. Het geruis van het bedauwde gras in de morgenstond, kabbelende golven in de Halong Bay, een vrouwenstem die zachtjes fluistert van verlangen, tegenover de stadse drukte van Hanoi, met knetterende scooters. Krasse tegenstellingen en onderdompeling in een vreemde cultuur tegelijkertijd, ze vormen het hart van de 15e Winter Variety Show. Alle 13 artiesten zijn afkomstig uit de Vietnam Circus Federation. Met de karakteristieke grondtoon van Vietnam speelt bamboe bij de onthulling van hun artistieke vaardigheden een voorname rol. Deze fantastische show wordt omlijst door een mengeling van moderne pop en traditionele Vietnamese muziek.

Magische wintersferen in de Hannover-Zoo

Een winterwonderland in het hart van Hannover! De themawerelden van Meyers Hof en Mullewapp veranderen tussen 23 november en 3 februari in een sprankelend wintersprookje in Hannover's avonturen-zoo, een allround magisch winterarrangement voor het hele gezin en iedereen die de werkdag met plezier wenst af te sluiten. Met zijn openluchtschaatsbaan, rodelbanen, wintermarkt met culinaire hoogstandjes, kunst en nijverheid, schaatsschool, de kerstman en een heuse ijsdisco is een bezoekje aan de avonturenzoo in Hannover geheel in de geest van de winter.

Kerstcircus Hannover: ervaren acrobaten, goochelaars en mythen uit het Middenrijk

Dit winterse circus in Hannover heeft de afgelopen twee jaar enorm aan populariteit gewonnen, met een totale opkomst tot nu toe van 50.000 bezoekers; die tijdens de kerstperiode ooggetuige zijn van een internationaal topprogramma zonder weerga. Dit jaar presenteert het Kerstcircus tussen 20 en 31 december een programma van het Chinese nationale circus. De show vindt op de kop af 30 jaar nadat het roemruchte circus voor het eerst naar Hannover kwam, plaats. De topartiesten van het Middenrijk markeren dit heugelijke jubileum met een speciale galashow. Oosters, lichtvoetig, vertrouwd en vol plezier vormen het parool wanneer in de dagen rond Kerstmis de meer dan 30 gelouterde vaklieden in kleurige gewaden hun buitengewone, vederlichte vaardigheden presenteren. Afgezien van gedurfde piramides, dappere evenwichtsoefeningen, flitsend snelle jongleurs, vermakelijke clowns en spectaculaire slangenbezweerders, zorgen speelse fantasiefiguren in extravagante kostuums tijdens het kleurrijke showgebeuren voor een vriendelijk gezicht.

http://www.visit-hannover.com/nl

http://www.visit-hannover.com/nl

