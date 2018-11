Hannover Marketing und Tourismus GmbH: Oplev Hannovers magi her i vinter og til jul

HANNOVER, Tyskland, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

Julecirkus, vintervarieté, julemarkeder og vinterzoo - Fire unikke, exceptionelle og indlysende grunde til at tage til Hannover nu!

Ristede mandler, julekager, gløgg, juletræer og lys forener mange dele af Hannover for at skabe den umiskendelige stemning mellem 28. november og 22. december. Julemarkedet i den historiske landsby lige midt i den gamle by oser af middelalderstemning. Smede og børstenbindere fremviser deres dygtige håndværk, og jonglørers, tryllekunstneres og mystiske skabningers optræden vil garanteret forbløffe. På Ballhofplatz kan man opleve en skandinavisk jul. Velsmagende laks stegt over åben ild i finsk stil med en kop varm Glögi, fremstillet på bær med en magisk blanding af urter, i det traditionelle lappetelt, der kaldes "Kota". Den nordiske hygge er desuden til salg i form af kunsthåndværk, rensdyr- og lammeskind og mange andre finske kvalitetsprodukter.

Ønskebrøndskoven foran Historisk Museum emmer af atmosfære - ønskebrønden med sin ønskering, som ifølge overleveringen opfylder ønsker, når den drejes, er centrum i denne gæstfrie skov med sine mere end 50 grantræer.

Hannover Marketing und Tourismus GmbH har sammensat en lille tur til dig, hvor du kan fordybe dig i byens julemarkeder:

http://www.hannover-living.de/wp-content/uploads/panorama/Weihnachtsrundgang_GB.html

GOP vintervarieté: Sông Trăng - Når månen reflekteres i floden

Mystik, begær. Kærlighedstradition. Moderne dynamik. Små landsbyer. Kæmpe storbyer. Det moderne Vietnam er ren fascination. Sông Trăng-forestillingen iscenesætter den vietnamesiske sjæl på GOP-teatret i Herrenhäuser-havens orangeri fra den 24. november til 13. januar. Raslen i morgenens duggede græs, krusende bølger i Halong-bugten, en kvindestemme, der hvisker blødt af begær - på den anden side den travle by Hanoi, spruttende scootere. Det er disse modsætninger og fordybelsen i en anden kultur, der er i centrum for den 15. vintervarieté. Alle 13 kunstnere er fra Vietnams cirkussammenslutning. De viser deres kunstneriske talenter med bambus - Vietnams karakteristiske råmateriale - der spiller en større rolle. Denne fantastiske forestilling indrammes af en blanding af moderne pop og traditionel vietnamesisk musik.

Magisk vinterzoo i Hannovers Oplevelseszoo

Et vinterligt eventyrland midt i Hannover! Temaområderne Meyers Hof og Mullewapp forvandles til en strålende vinterverden i Hannovers Oplevelseszoo mellem 23. november og 3. februar - en alsidig vinterpakke af magi for hele familien og dem, der gerne vil afslutte arbejdsdagen på en fornøjelig måde. Med friluftsskøjtebane, bobslædeture, vintermarked med kulinariske lækkerier, kunst og kunsthåndværk, skøjteskole, julemanden og isdisko er et besøg i Hannovers Oplevelseszoo fuldstændig i vinterens ånd.

Hannover julecirkus: Dygtige akrobater, tryllekunstnere og myter fra Riget i Midten

Vintercirkusset har været enormt populært i Hannover i de sidste to år med et publikum på i alt 50.000 til dato, der har har overværet det topinternationale program i juletiden. I år har julecirkus sat en forestilling af Det Kinesiske Nationalcirkus på programmet mellem den 20. og 31. december. Forestillingen markerer, at det er nøjagtigt 30 år siden, at det berømte cirkus kom til Hannover for første gang. Topkunstnerne fra Riget i Midten markerer dette jubilæum med en særlig gallaforestilling. Orientalsk og kvikt, familiært og muntert er nøgleordene, når mere end 30 dedikerede kunstnere præsenterer deres fjerlette færdigheder i farverige kostumer til jul. Udover dristige pyramider, modige balanceakter, lynhurtig jongleren, sjovt klovneri og utrolige slangemennesker er der også lystige fantasifigurer og overdådige kostumer, der giver forestillingen et venligt ansigt midt i alt det farverige.

Du kan finde alle oplysninger om besøget i Hannover på:

http://www.visit-hannover.com/dk

