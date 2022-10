Hantec Markets expande na América Latina com abertura de escritório no Chile

A Hantec Markets também anunciou a conquista de seis prêmios do Global Retail Forex Award, incluindo o "Best Forex Trading Experience" na América Latina

SANTIAGO, Chile, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Hantec Markets anunciou a abertura de um novo escritório no Chile como parte da expansão e desenvolvimento contínuos da empresa como marca global.

Localizado em Santiago, o escritório servirá como o centro latino-americano da empresa e oferecerá trading alavancado em moedas globais, lingotes de ouro, ações e commodities sob medida para a base de consumidores da região.

"Nossa expansão para a América Latina é um importante ponto de ênfase para a Hantec Markets, que impulsionará nossa presença global", disse Andrew Speakman, diretor de desenvolvimento de negócios da Hantec Markets na América Latina.

"Queríamos nos mudar para um dos maiores centros financeiros da região, e o Chile teve um boom de fintechs nos últimos anos. Agora, com nossa oferta de serviços, esperamos continuar esse impulso e proporcionar mais liberdade financeira para as pessoas que vivem na América Latina", complementou Nader Nurmohamed, diretor de operações da Hantec Markets.

No mês passado, a Hantec Markets conquistou seis prêmios do Global Retail Forex Awards, incluindo o "Best Forex Trading Experience" na América Latina. O Annual Global Forex Awards 2021 promove empresas que utilizam tecnologia de ponta e oferecem trading de baixo custo, ferramentas de pesquisa de mercado abrangentes, programas educacionais avançados e atendimento ao cliente de ponta para negócios diretos para consumidores e traders.

"Somos uma empresa global com sucesso estabelecido em diferentes regiões do mundo", disse Nader Nurmohamed. "Este é um momento de crescimento na Hantec Markets, e ser reconhecidos com a premiação, ao mesmo tempo em que ampliamos nosso negócio para um público maior, demonstra que somos capazes de continuar a crescer, mantendo os valores fundamentais que resultaram em nosso sucesso."

Em agosto, a Hantec Markets anunciou uma nova parceria para ser a parceira comercial oficial on-line com a equipe Haas de F1 antes do Grande Prêmio da Bélgica de 2022. Esta ação fez parte da campanha global de renovação de marca da Empresa que incluiu um novo site (https://hmarkets.com/es) e uma estratégia de crescimento renovada para direcionar a próxima fase de seu desenvolvimento dinâmico.

Sobre a Hantec Markets

A Hantec Markets oferece trading alavancado em divisas, lingotes, ações e commodities, por meio das plataformas MT4 e MT5 de múltiplos ativos. Os 32 anos de experiência e expertise inigualável da empresa permitem que ela ofereça ampla liquidez, estruturas de comissões personalizadas para seus clientes, condições de negociação personalizáveis e inovação adaptável e com visão de futuro em um mercado em constante mudança. A Hantec Markets é uma subsidiária do premiado Hantec Group e oferece serviços em cinco continentes diferentes em sete jurisdições. Regulamentada no Reino Unido, Austrália, Japão, Hong Kong, Jordânia e Ilhas Maurício e vencedora do Global Forex Award 2021 na categoria Corretora Forex Mais Transparente, a missão da Hantec é capacitar a liberdade financeira, ser um parceiro em que os clientes possam confiar e criar oportunidades incomparáveis para o público em todo o mundo.

FONTE Hantec Markets

