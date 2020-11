Haoma Medica achève le premier essai sur l'homme du NaQuinate, un nouveau traitement en cours de développement contre l'ostéoporose

LONDRES, 27 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Haoma Medica a annoncé aujourd'hui l'achèvement du premier essai clinique sur l'homme du NaQuinate, un acide carboxylique naphtoquinone, un nouveau traitement contre l'ostéoporose administré par voie orale.

Le premier essai sur l'homme, lancé l'année dernière sur des adultes en bonne santé, a porté sur des doses uniques et multiples de NaQuinate. L'objectif principal était d'évaluer la sécurité, la tolérabilité et la pharmacocinétique de la molécule.

« Nous sommes ravis que la première étude sur l'homme est enfin terminée. Il n'y a pas eu de problèmes significatifs de sécurité ou de tolérabilité jusqu'aux doses les plus élevées testées, ce qui montre que, comme nous nous y attendions, le NaQuinate est sûr et bien toléré » a déclaré le Dr Cenk Oguz, médecin en chef de Haoma Medica.

« Nos recherches précliniques ont révélé une caractéristique intéressante du NaQuinate : il semble avoir la capacité de compléter la réponse naturelle de l'organisme aux exercices utilisant le poids du corps, et ce, pour améliorer de manière synergique la formation osseuse aux endroits et au moment requis. Ce serait un médicament « intelligent » », a déclaré le Dr Steve Deacon, PDG de Haoma Medica. « Les données de sécurité de cette première étude sur l'homme confirment le potentiel du NaQuinate, à savoir qu'il semble être capable de fournir une nouvelle approche thérapeutique sûre et intelligente des troubles osseux comme l'ostéoporose et mieux maintenir un vieillissement sain du squelette. »

À propos du NaQuinate

De précédentes études menées sur des rongeurs ont montré que le NaQuinate protège contre la réduction de la qualité et de la quantité des os suite à une ovariectomie. Dans un modèle de charge mécanique de souris, un exercice de substitution utilisant le poids du corps, le NaQuinate a amélioré de manière synergique la réponse naturelle du corps à la charge en formant de l'os et en ciblant les régions osseuses corticales pertinentes. Cette interaction synergique entre le NaQuinate et la charge mécanique induit l'utilisation fonctionnelle du mécanostat osseux, un terme qui décrit dans quelle mesure la charge mécanique affecte la structure osseuse, dans la régulation de la masse et de l'architecture osseuse. Le NaQuinate est actuellement en cours d'évaluation grâce à un modèle curatif contre l'ostéoporose par rapport au bisphosphonate et un modèle de charge par rapport à un anabolisant ; les résultats sont attendus en début d'année prochaine.

À propos de l'ostéoporose

L'ostéoporose est une maladie silencieuse qui ne présente souvent aucun signe ou symptôme jusqu'à ce qu'une fracture se produise. Elle reste donc une maladie sous-diagnostiquée et sous-traitée.

L'ostéoporose entraîne une perte osseuse et des modifications de la qualité et de la solidité des os qui surviennent au cours du processus normal de vieillissement, entraînant une fragilisation des os. Cette fragilisation osseuse entraîne des fractures, qui se transforment en une spirale conduisant jusqu'à l'invalidité, la perte d'autonomie et l'augmentation de la mortalité, avec un fardeau social et économique très important. Les fractures de fragilité sont un obstacle majeur au vieillissement en bonne santé. Dans le monde entier, une fracture de fragilité se produit toutes les 3 secondes.

Selon la Fondation internationale de l'ostéoporose, environ 200 millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie. Le risque combiné de fractures au cours d'une vie est de 40 % et équivaut au risque de maladie cardiovasculaire. Chez les femmes de plus de 45 ans, l'ostéoporose entraîne un séjour plus long à l'hôpital que de nombreuses autres maladies telles que le cancer du sein, les crises cardiaques et le diabète.

À propos de Haoma Medica

Haoma Medica est une société de biotechnologie de stade clinique qui se concentre sur la mise au point de traitements visant à maintenir la santé osseuse et vasculaire.

Pour en savoir plus, consultez le site www.haomamedica.com

