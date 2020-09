Haoma Medica annonce la présentation en plénière de NaQuinate, un nouveau traitement potentiel contre l'ostéoporose, lors de la réunion annuelle de l'ASBMR 2020

LONDRES, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Haoma Medica a annoncé une présentation faite aujourd'hui à l'American Society for Bone and Mineral Research 2020 :

Dr. Andrew Pitsillides, professeur de dynamique squelettique au Royal Veterinary College de Londres, a présenté « NaQuinate : un médicament qui se synchronise sélectivement avec les stimuli de charge mécanique in vivo pour générer une plus grande masse osseuse corticale et des modifications architecturales ».

Des études antérieures ont montré que NaQuinate, un acide carboxylique de naphtoquinone, protège contre la réduction de la qualité et de la quantité des os qui se produit en réponse à l'ovariectomie dans des rats et souris. Dans les données présentées aujourd'hui à l'aide d'un modèle de charge mécanique appliqué à la souris, NaQuinate a mis en synergie la réponse normale du corps à la charge (un substitut pour un plus grand exercice de mise en charge) pour générer des augmentations significatives de la masse osseuse corticale (augmentation de la section transversale, réduction de la porosité corticale) et du J-score (indicateur de la résistance osseuse) par rapport à la charge seule ; l'effet combiné de la charge et de NaQuinate était beaucoup plus important que l'effet additif. L'os étudié ici était le tibia de la jambe, l'un des plus grands os du corps et où l'os cortical est le composant central.

Il y a trois façons de maintenir la qualité et la solidité des os pour résister aux fractures : arrêter la perte osseuse, augmenter la masse et améliorer les changements topographiques pour optimiser et renforcer les rôles de porteurs de poids. Il se peut que NaQuinate puisse atteindre un équilibre entre les trois pour traiter l'ostéoporose et mieux maintenir un vieillissement sain », a déclaré le professeur Andrew Pitsillides, auteur de la présentation.

NaQuinate en tant que traitement pour les femmes ménopausées atteintes d'ostéoporose est un produit expérimental, actuellement en phase I des essais cliniques et sa sécurité et son efficacité n'ont pas été établies.

À propos de l'ostéoporose et de l'os cortical

L'os cortical est l'enveloppe externe dense de l'os qui forme une couche protectrice autour de la cavité interne. Il est impératif que la structure du corps et la portance du poids soient respectées en raison de sa grande résistance à la flexion et à la torsion.

L'ostéoporose est une maladie silencieuse qui ne présente souvent aucun symptôme jusqu'à ce qu'une fracture se produise. Elle reste donc une maladie sous-diagnostiquée et sous-traitée.

L'ostéoporose entraîne une perte osseuse et des modifications de la qualité et de la solidité des os qui se produisent au cours du processus normal de vieillissement conduisant à la fragilisation des os. Des os fragiles entraînent des fractures, qui se transforment en une spirale descendante d'invalidité, de perte d'indépendance et d'augmentation de la mortalité avec un fardeau social et économique considérable. Les fractures de fragilité sont donc un obstacle majeur au vieillissement en bonne santé. Dans le monde entier, il y a une fracture de fragilité toutes les 3 secondes.

Selon la Fondation nationale américaine de l'ostéoporose, environ 54 millions d'Américains souffrent d'ostéoporose. Des études suggèrent qu'une femme sur deux et un homme sur quatre âgés de 50 ans et plus auront une fracture de fragilité (ou fracture de faible impact, souvent due à une petite bosse ou à une chute de hauteur) au cours de leur vie.

À propos de Haoma Medica

Haoma Medica Ltd est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de thérapies visant à maintenir la santé osseuse et vasculaire.

