Happy Plugs® protège la jeune génération contre la perte auditive en lançant Play

Play dispose de la technologie antimicrobienne Biomaster®, un moyen incroyablement efficace de réduire jusqu'à 99,99 % la prolifération de microbes indésirables qui peuvent causer des dégradations, des décolorations, des taches et des odeurs. L'additif agit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour protéger les surfaces du produit. La protection antimicrobienne intégrée est efficace pendant toute la durée de vie du produit, sans effets nocifs *.

« Nous sommes ravis de réinventer la façon dont les écouteurs sont conçus pour les jeunes. L'industrie des écouteurs s'est concentrée sur les préférences des adultes et les jeunes utilisateurs n'ont souvent pas bénéficié de la même expérience de haute qualité. Play est fait pour les jeunes afin qu'ils puissent se divertir, tout en offrant aux parents la tranquillité d'esprit en matière de sécurité », déclare Andreas Vural, fondateur de Happy Plugs.

« En tant que PDG d'une entreprise fabriquant des écouteurs, et parent d'un enfant de 4 ans, je considère qu'il est de mon devoir de fournir une écoute sûre aux jeunes du monde entier. En plus de protéger leur audition, nous ajoutons un design inégalé, une technologie antibactérienne et un matériau respectueux de l'environnement pour un public mondial de près de 2 milliards d'enfants de moins de 15 ans », déclare Tobias Ekman, PDG de Happy Plugs

Play offre 25 heures d'écoute pour la musique, les vidéos et les jeux. Une recharge de 10 minutes prolonge l'expérience de 5 heures supplémentaires. Play est équipé d'un microphone pour les appels ou les cours vidéo en ligne. En outre, il est livré avec le partage audio instantané pour partager justement de la musique ou un film avec le casque d'un ami via la sortie USB-C ou AUX 3,5 mm. Play est également livré avec un design moderne, avec un cuir souple haut de gamme 100 % vegan et offre 82 % d'annulation de bruit passif.

Le Happy Plugs Play, est vendu à seulement 79,99 dollars US, 79,99 Euros, 69,99 Livres sterling et est disponible en trois couleurs - blanc, noir, rose doré. Play sera disponible chez les détaillants Happy Plugs dans le monde entier et sur la page d'expédition happyplugs.com , le 27 juillet. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://happyplugs.com/ .

* La technologie antimicrobienne Biomaster® ne protège pas l'utilisateur ou les autres contre les organismes pathogènes et ne remplace pas de bonnes pratiques d'hygiène et/ou de nettoyage.

