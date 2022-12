Happy Vibes bringt einzigartiges langlebiges Einweg-E-Zigaretten-Produkt auf den Markt

Der TWIST macht mit seinem drehbaren Design das Eingießen und die Verwendung von Werkzeugen überflüssig

LONDON, 7. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Das im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen Happy Vibes bringt ein neues hochwertiges E-Zigaretten-Produkt namens TWIST auf den Markt. Als führendes Unternehmen für Innovationen im Bereich E-Zigaretten will Happy Vibes mit seinem neuen Produkt eine Marktlücke schließen.

Picture

Der TWIST ist das erste Gerät seiner Art, das den Bedürfnissen der Kunden auf legale Weise gerecht wird. Er ist mit vier verschiedenen Pods ausgestattet, die bis zu vier verschiedene Geschmacksrichtungen aus den 20 Sorten aus dem Sortiment des Unternehmens für die Dampfer-Community aufnehmen können. Die Markteinführung ist für den 25. November im ganzen Vereinigten Königreich geplant.

Um die Geschmacksrichtungen zu wechseln, brauchen die Dampfer nur den oberen Teil des Geräts zu drehen. Es ist ein neuartiges Konzept zur Verwendung einer oder mehrerer Geschmacksrichtungen in ein und demselben Gerät. Kein Werkzeug, kein Ausgießen und keine Kleckerei – einfach drehen und los geht's! Die Verwendung ist einfach und bequem und ermöglicht es den E-Zigaretten-Konsumenten, ihre Geräte ganz ohne lästiges Öffnen des Geräts und Auffüllen eines Behälters zu genießen.

Laut Harry Williams, dem Marketingleiter von Happy Vibes, finden hinter den Kulissen zahlreiche Innovationen statt. Er könne es kaum erwarten, das neue Sortiment der Öffentlichkeit vorzustellen, da sich viele der Produkte derzeit in der letzten Testphase befänden, um der Öffentlichkeit auch umweltbewusstes Dampfen zu ermöglichen.

Happy Vibes bietet außerdem ein einzigartiges Recyclingprogramm für seine Einweggeräte an. Marktforschungsergebnissen zufolge wird dieser Aspekt in den nächsten Monaten sehr gefragt sein. Die Menschen sind umweltbewusst geworden und fragen sich, was mit ihren Wegwerfgeräten nach der Nutzung geschieht. Der Slogan des Unternehmens für sein Recyclingprogramm lautet: „Das Ende ist erst der Anfang" („the end is just the beginning").

Happy Vibes macht mit der Einführung seines wiederverwendbaren Geräts einen weiteren „Schritt in die richtige Richtung": Es handelt sich um ein Verdampferprodukt, das aus Stroh und biologisch abbaubarem Kunststoff hergestellt wird und über einen Typ-C-Ladeanschluss verfügt und so die Grenzen für umweltfreundliche Produkte verschieben soll.

Der TWIST wird ab dem 25. November erhältlich sein. Besuchen Sie HappyVibesVape.com, um mehr über den TWIST und andere Produkte des Unternehmens zu erfahren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1961651/Picture.jpg

SOURCE HAPPY VIBES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED