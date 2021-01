Harbin aproveita o gelo e a neve para o crescimento do turismo

HARBIN, China, 15 de janeiro de 2021 / PRNewswire/ -- A 33ª Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition começou recentemente em Harbin, capital da província de Heilongjiang, no noroeste da China. Cerca de 100 conjuntos de esculturas de gelo e uma variedade de instalações de entretenimento como tobogãs de gelo oferecem aos visitantes um encontro inesquecível com a arte e a natureza.

Durante os últimos anos, a Harbin, também chamada de cidade do gelo, tem aproveitado seus recursos únicos de "congelamento" para o desenvolvimento e tem sido testemunha de um crescimento próspero da economia do gelo e da neve. As estatísticas mostraram que, durante as recentes férias de três dias de Ano Novo, as 11 principais atrações turísticas da cidade receberam 530.000 turistas.

A província de Heilongjiang conta com uma temporada de neve de até meio ano. Graças às suas excepcionais condições climáticas, Harbin recebe muitos eventos de gelo e neve aclamados internacionalmente, como o Harbin International ice and Snow Festival e a Harbin Sun Island International Snow Sculpture Exposition. Também abriga as principais estações de inverno como Yabuli Skiing Town, China Snow Town e Beiji (Polo Norte) Village. A Harbin International Ice and Snow Festival surgiu como um dos quatro maiores eventos globais de gelo e neve. E a Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition é a exposição de esculturas de gelo maior e com mais participações da China.

A nível internacional, geralmente acredita-se que uma economia seja capaz de apoiar o desenvolvimento da indústria de gelo e neve quando seu PIB per capita supera US$ 8.000. Os esportes de gelo e neve são considerados "jogos aristocráticos". A China pode estar atrás de países desenvolvidos em esportes de inverno profissionais, mas o país tem observado há muito tempo uma sólida base de fãs dos esportes de gelo e neve em Harbin. Como a matriz da arte das lanternas de gelo chinesa, da escultura de neve e da cultura do gelo e da neve, Harbin realizou a primeira celebração de lanternas de gelo na China no início de 1963. Sediou o Harbin International Ice and Snow Festival, o primeiro desse tipo na China, em 1985.

Além disso, muitos eventos profissionais de esportes de inverno também foram realizados em Harbin. Entre eles estão os terceiros Jogos Asiáticos de Inverno, em 1996, a Harbin 2009 Winter Universiade, a FIS Snowboard Half-Pipe World Cup, o World Championships of Snowboarding 2016, e cinco Jogos Nacionais de Inverno.

Um relatório de 2021 sobre o desenvolvimento do turismo de gelo e neve na China publicado pela Academia de Turismo da China estima que, na temporada de neve 2020-21, os destinos de neve atrairão 230 milhões de turistas e obterão uma receita turística total de mais de 390 bilhões de yuans (US$ 60 bilhões), dadas as demandas dos turistas e a disponibilidade de produtos e serviços turísticos de alta qualidade.

Considerando suas vantagens no desenvolvimento do turismo do gelo e da neve, Harbin estabeleceu o objetivo de se transformar em um destino turístico líder para as vocações de inverno. Wang Zhaoli, chefe do partido da cidade, disse que Harbin aproveitará o potencial de seus recursos de gelo e neve, ampliará a cooperação e impulsionará uma economia de gelo e neve de maior qualidade nos próximos cinco anos.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1421362/video.mp4

FONTE Information Office of the Municipal Government of Harbin

