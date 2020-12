Harbour City, à Hong Kong, présente les décorations et les activités virtuelles de « Christmas Every Day »

Cette année, l'exposition de Harbour City s'articule autour du thème « Christmas Every Day » (Noël tous les jours) et implique l'installation d'une série de points névralgiques aux quatre coins de la ville. De plus, Harbour City a organisé des activités en ligne uniques pour que tout le monde à Hong Kong et à l'étranger puisse participer aux célébrations.

Les visiteurs peuvent participer à une visite virtuelle et s'enregistrer

Harbour City a déplacé une partie de ses installations de Noël vers une terrasse d'observation extérieure plus spacieuse, l'« Ocean Terminal Deck », qui se transforme pour devenir le « Christmas Lighting Garden » et le « Christmas Camp Fire », tandis que l'entrée principale du centre commercial devient le « Beary Christmas Shop ». Ici, les gens peuvent lever des fonds pour appuyer la Hong Kong Blood Cancer Foundation (HKBCF). Qui plus est, les gens peuvent prendre un selfie à la « Finland Boarding Gate » et profiter du « Christmas Lighting & Music Show », ainsi que de l'étonnante vue de la ville de Hong Kong en arrière-plan au Ocean Terminal Deck.

L'artiste néerlandaise Eva Cremers a conçu plusieurs personnages de Noël en 3D et deux photos de points névralgiques à l'intérieur du centre commercial : « School Hall » et « Club's Activity Room ». Les personnages forment le « Christmas Club », un groupe d'élèves qui s'habillent en monstres et amassent des fonds pour soutenir la HKBCF.

Ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place peuvent observer les décorations virtuellement en réservant une visite. Pour ce faire, il suffit de choisir l'une des photos des 12 points névralgiques de Noël, de coller un selfie avec ses proches sur la photo et de partager la nouvelle photo sur les réseaux sociaux (http://xmas.harbourcity.com.hk).

Jeu de coloriage interactif et rencontre avec le père Noël en ligne

Les gens peuvent colorier les « Monster Friends » d'Eva en ligne (http://hcxmas2020.com/painter/). Consultez la page pour voir tous les nouveaux « monstres » prendre vie en 3D et interagir avec les autres en direct ! De plus, ceux qui rêvent de rencontrer le père Noël peuvent le faire virtuellement !

Site Web : www.harbourcity.com.hk

