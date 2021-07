Harbour City veranstaltet gemeinsam mit Disney und Pixar das erste Pixar Fest in Hongkong - Neues, groß angelegtes Veranstaltungsformat mit Installationen und Check-in-Punkten in der gesamten Mall

Unvergessliche Szenen aus 12 Pixar-Filmen werden an verschiedenen Stellen des Einkaufszentrums zum Leben erweckt. Darüber hinaus hat die ikonische Pixar Ball and Lamp, die mit 5,2 Metern genauso groß ist wie die in ihrem Hauptquartier in Kalifornien, ihren ersten Auftritt in Hongkong auf dem Observatoriumsdeck von Habour City, dem „Ocean Terminal Deck", vor der Kulisse des atemberaubenden Ausblicks auf den Victoria Harbour.

Sehen Sie sich das Veranstaltungsvideo an: https://www.youtube.com/watch?v=XLlYAVAq96Y

Klassische Szenen im gesamten Einkaufszentrum - Pixar Ball und der erste Auftritt der Lampe in Hongkong

Harbour City nimmt die Kunden mit auf eine erlebnisreiche Pixar-Filmreise durch hypnotisierende Fotospots mit 12 Pixar-Animationen im gesamten Einkaufszentrum, wie z. B. Woody und Buzz Lightyear aus Toy Story 4, die über 4 bzw. 3 Meter hoch sind und bereit sind, „in die Unendlichkeit und darüber hinaus" zu schweben.

Beim Betreten des Haupteingangs vom Ocean Terminal Forecourt aus, entdecken die Kunden ein 3,4 Meter hohes Pixar-Logo und einen 7 Meter hohen Pixar-Fest-Bogen im Schichtdesign. Es ist in den ikonischen roten, gelben und blauen Farben des Pixar-Balls bemalt, mit Bildern der Pixar-Charaktere. Die ikonische Pixar Ball and Lamp -Installation, die mit 5,2 Metern genauso groß ist wie die in ihrem Hauptquartier in Kalifornien, hat ihren ersten Auftritt in Hongkong auf dem Observatorium-Deck, dem "Ocean Terminal Deck", vor dem 270-Grad-Panorama des Victoria Harbour als Kulisse.

5 Filmszenen-Checkpoints - integriert mit AR Photo Check-Ins

Neben dem Fotografieren vor Ort mit den Figuren der Filmcharaktere können die Kunden an fünf Checkpoints die versteckten Charaktere mittels Augmented Reality (AR) erfassen. Ermöglicht werden diese durch die kostenlose Harbour City Mobile App „Harbour Cityzen". Durch Aktivieren der „AR Fun"-Kamera in der App und Scannen der Filmlogos, um das Auftauchen der Figuren auszulösen, können Kunden Fotos mit ihnen machen, genau wie im Film.

Gäste können die „Harbour Cityzen"-App herunterladen über:

App Store: https://apps.apple.com/hk/app/harbour-cityzen/id1568652097

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.harbourcity.mainapp.

Interaktive Online- und Offline-Aktivitäten

Innerhalb des Aktionszeitraums können die Kunden ihre kleine „Seele" kreieren und auf Social Media Plattformen teilen. Ihre „Seele" wird auf der großen Leinwand vor Ort zusammen mit anderen erscheinen. (Game Site: http://event.harbourcity.com.hk ) Außerdem kreiert Harbour City zwei Kinderaktivitäten, die von den Filmszenen aus Inside Out und Cars 3 inspiriert sind. Kinder können mitteilen, wie sie sich am Checkpoint von Inside Out fühlen, indem sie den Sticker der jeweiligen Figur auswählen und an die Wand kleben. Sie können auch an der Testfahrt mit dem ferngesteuerten „Cars" Lightning McQueen Turbo Racer teilnehmen, bei der sie für Fotos in die McQueen-Spielzeugautos einsteigen und der neue legendäre Rennfahrer auf der Strecke sein können.

Stempelstation Hotspots x Event-Exklusiv-Prämien

Kunden können ein Pixar Fest Postkarten-Set erhalten, in der Mall zu 12 Prägestempel-Station-Hotspots reisen, um zu prägen, und entsprechende Erinnerungsstempel auf verschiedenen Postkarten sammeln. Nach Abschluss der Route können sie ein Pixar Fest Poster einlösen. Alle Nettoerlöse aus dem Verkauf der Pixar Fest-Prämien werden an die gemeinnützige Organisation „Make-A-Wish Hong Kong" gespendet.

Kundenanfrage: (852) 2118 8666 | Webseite:www.harbourcity.com.hk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557997/PixarFest_HarbourCityHK_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557992/PixarFest_HarbourCityHK_02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557990/PixarFest_HarbourCityHK_03.jpg

