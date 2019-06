Hard Rock Cafe bringt Moving Mountains Burger auf den europäischen Markt

Der riesige, ca. 170 Gramm schwere, fleischlose blutende Burger wird in 23 europäischen Filialen der legendären Burger-Kette eingeführt

LONDON, 11. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Moving Mountains®, das Pionierunternehmen für pflanzliche Lebensmitteltechnologie, führt am 14. Juni 2019 in 23 Hard Rock Cafe-Filialen in ganz Europa, darunter Berlin, Köln und München, offiziell seinen fleischlosen, blutenden Burger bei der legendären Burgerkette ein.

Der mächtige, ca. 170 Gramm schwere Moving Mountains Burger, der wie Fleisch brutzelt, riecht, schmeckt und blutet, aber komplett pflanzlich ist, wird dem Menü hinzugefügt, so dass mehr Menschen in die Zukunft der Nahrung beißen können.