Hard Rock Cafe e Lionel Messi se unem para levar Messi Burger Champion's Edition a fãs do mundo todo

Aproveite o Messi Burger Champion's Edition e compre a New Messi Collection em unidades do Hard Rock Cafe em todo o mundo

HOLLYWOOD, Flórida, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Hard Rock Cafe está estendendo sua parceria com a lenda do futebol de renome mundial Lionel Messi com o mais recente lançamento de seu Messi Burger – Champion's Edition, um favorito dos fãs. Disponível exclusivamente nas unidades do Hard Rock Cafe em todo o mundo, o Messi Burger Champion's Edition é adequado para o G.O.A.T e agora conta com três tipos de molhos complementares: aioli, Latin chili e chimichurri, o favorito de Messi, perfeitos para acompanhar o hambúrguer e as batatas fritas para uma experiência de sabor vencedora.

"É uma honra dar continuidade a nossa parceria com o mundialmente famoso astro do futebol Lionel Messi e levar a campanha LIVE GREATNESS a um nível superior com o Messi Burger Champion's Edition", disse Anibal Fernandez, vice-presidente da Cafe Division do Hard Rock International. "Não poderíamos estar mais animados em ajudar os fãs do Hard Rock e do Messi a entrar em ação, e eles vão adorar os novos molhos, cada um dos quais complementa o Messi Burger de sua própria maneira única."

O Messi Burger foi lançado em março de 2022 para o fandom mundial. O búrguer favorito dos fãs conta com duas rodelas suculentas de hambúrguer feitas com carne moída fresca, que se unem a uma combinação vencedora de molhos: queijo provolone, chorizo fatiado, cebola roxa caramelizada e o molho picante e defumado exclusivo do Hard Rock, servidas em um brioche tostado com alface romana picada e tomate amadurecido no pé.

Como parte da campanha "LIVE GREATNESS" do Hard Rock International, em parceria com Lionel Messi, a marca está lançando uma nova coleção de varejo, incluindo agasalhos, que já estão disponíveis para compra no Hard Rock Cafe em todo o mundo. Os fãs também podem mergulhar na ação e viver experiências exclusivas de realidade aumentada em 3D com agasalhos selecionados na coleção quando leem um QR code. Essas experiências de RA com QR code podem ser compartilhadas com amigos e familiares e também estarão disponíveis para compartilhamento no Instagram.

Todos os produtos da colaboração entre o Hard Rock e Lionel Messi estão disponíveis em lojas e on-line.

