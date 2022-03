HARD ROCK CAFE LANÇA SEU MAIS NOVO HAMBÚRGUER INSPIRADO PELO EMBAIXADOR DA MARCA, LIONEL MESSI

Como parte da parceria contínua do Hard Rock International com Lionel Messi, o Hard Rock Cafe tem o orgulho de apresentar um hambúrguer com o mesmo nome e inspirado pela própria lenda do futebol, homenageando os componentes ideais do hambúrguer do Messi.

O Messi Burger inclui dez saborosos ingredientes para uma versão revolucionária do lendário Steak Burger do Hard Rock. Quando os fãs do Hard Rock e do Messi morderem o hambúrguer, provarão uma suculenta camada dupla dos melhores hambúrgueres de carne moída temperada e perfeitamente assados. As papilas gustativas marcam grandes pontos com a combinação vencedora dos molhos do hambúrguer: queijo provolone, chouriço fatiado, cebola vermelha caramelizada e a assinatura Hard Rock, o molho picante e defumado servido em um brioche torrado com alface romana e tomate amadurecido no pé. Se você quiser ficar realmente MESSI, experimente o hambúrguer com um ovo frito por uma pequena taxa adicional.

"É uma honra levar nossa parceria com o mundialmente famoso astro do futebol, Lionel Messi, e a campanha LIVE GREATNESS ao próximo nível com sua própria versão do lendário Steak Burger do Hard Rock Cafe", disse Jon Lucas, COO do Hard Rock International. "Estamos entusiasmados em receber os fãs do Hard Rock e do Messi no nosso espaço para experimentar o hambúrguer inspirado nos favoritos do Messi para uma experiência única e inesquecível."

O Hard Rock Cafe é uma marca de hospitalidade de classe mundial reconhecida internacionalmente que opera cafés em todo o mundo, que são visitados por milhões de pessoas anualmente. O primeiro Hard Rock Cafe foi inaugurado em Londres, na Inglaterra, em 1971. A partir daí, a marca se expandiu para grandes cidades, como Nova York, Los Angeles, Chicago, Miami, Paris, Sydney e muitas mais. O Hard Rock Cafe oferece uma experiência de refeição única com o compromisso de servir ingredientes frescos e de alta qualidade. Para satisfazer ao paladar em constante mudança do consumidor, o Hard Rock atualiza o seu menu continuamente com ofertas por tempo limitado, incluindo acompanhamentos de hambúrgueres, coquetéis inovadores e muito mais.

Sobre a campanha LIVE GREATNESS

Em 2021, Messi se uniu ao Hard Rock para a campanha da marca, LIVE GREATNESS, uma iniciativa construída nos princípios focados nos fãs que têm guiado o Hard Rock desde a abertura de seu primeiro café em Londres em 1971, com o objetivo de inspirar os fãs e ao mesmo tempo convidá-los a se unirem sob o seu amor por essa marca icônica de entretenimento e hospitalidade.

A colaboração homenageia as raízes do Hard Rock, já que as camisetas mundialmente famosas da marca surgiram quando o Hard Rock Cafe London original patrocinou um time de futebol local nos anos 1970. O Hard Rock e Messi se uniram para mostrar uma nova coleção de produtos que inclui alguns dos símbolos icônicos de Messi, como o número 10, o leão e seu próprio logotipo.

Detalhes sobre a campanha LIVE GREATNESS podem ser encontrados aqui, e ativos adicionais sobre a parceria do Hard Rock com Messi aqui. Todas os produtos da colaboração entre o Hard Rock e Lionel Messi estão disponíveis em lojas e on-line.

Sobre o Hard Rock®:

O Hard Rock International (HRI) é uma das empresas mais reconhecidas globalmente, com instalações em 68 países e 253 locais que incluem hotéis de sua propriedade/licenciados ou gerenciados, cassinos, lojas Rock Shops®, locais de show ao vivo e cafés. A HRI também lançou em 2020 uma joint-venture denominada Hard Rock Digital, com apostas esportivas on-line e em local físico e uma plataforma de jogos na Internet. Começando por uma guitarra Eric Clapton, o Hard Rock possui a maior e mais valiosa coleção mundial de memorabilia de música autêntica com mais de 86.000 peças, que ficam expostas em suas sedes em todo o mundo. Em 2021, o Hard Rock foi homenageado como um dos melhores empregadores para diversidade da revista Forbes, um dos melhores empregadores para mulheres e o melhor empregador no setor de viagens e lazer, jogos e entretenimento. O Hard Rock também foi apontado como uma das empresas melhor administradas nos EUA pela Deloitte Private e pelo The Wall Street Journal e foi nomeada a marca de hotel de melhor desempenho, pelo terceiro ano consecutivo em 2021, no Estudo norte-americano de satisfação de hóspedes de hotel, realizado pela J.D. Power. A marca é de propriedade da The Seminole Tribe of Florida, entidade controladora da HRI. Para mais informações sobre o Hard Rock International, acesse www.hardrock.com ou shop.hardrock.com.

