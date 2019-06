Hard Rock Cafe s'associe à Moving Mountains pour lancer un burger d'origine végétale en Belgique

Le délicieux burger de 170 g de Moving Mountains, qui grésille et saigne et a le goût et l'odeur de la viande, mais est d'origine 100 % végétale, sera ajouté au menu pour permettre à plus de gens de venir déguster la cuisine du futur.

Le café emblématique offrira une portion classique du burger contenant 25 g de protéines : le steak d'origine végétale de Moving Mountains, recouvert d'une tranche de cheddar (en option) et d'un beignet d'oignon, servi avec de la laitue et des tranches de tomate mûrie sur pied sur un pain à hamburger grillé, et accompagné de frites.

Ce partenariat réunit deux marques qui offrent les meilleurs et les plus originaux des hamburgers du marché. L'ajout du burger d'origine végétale de Moving Mountains apporte une option de « viande » végétale pour les flexitariens, les végans, les végétariens et même les carnivores, sans compromettre le goût.

Simeon Van der Molen, fondateur de Moving Mountains, a déclaré : « Notre mission est de nous étendre à de nouveaux restaurants et de nouvelles villes afin d'offrir à tous des options de restauration flexitarienne véritablement inspirantes en utilisant les dernières technologies alimentaires. Notre lancement dans le célèbre Hard Rock Cafe, qui est réputé pour ses hamburgers de légende, vient affirmer que le copieux burger de 170 g de Moving Mountains est véritablement délicieux et n'a rien à envier au bœuf ! »

Le burger Moving Mountains

Chaque burger Moving Mountains est créé à partir d'ingrédients naturels, d'une science révolutionnaire, de machines de pointe et des dernières technologies alimentaires, afin de reproduire la viande animale sous tous les aspects – il saigne même, avec du jus de betterave à la place du sang. Les autres ingrédients naturels du burger incluent de succulents pleurotes, des protéines de pois, de blé et de soja, de l'huile de noix de coco riche en antioxydants, de l'avoine ainsi que les apports journaliers recommandés en vitamine B12.

Le burger de 170 g de Moving Mountains contient zéro cholestérol et 25 g de protéines végétales, il est végan et garanti sans antibiotiques et sans hormones.

Entreprise britannique 100 % indépendante, Moving Mountains produit une viande d'origine végétale qui nécessite moins de terres et d'eau et produit moins de gaz à effet de serre que la viande animale. Il peut donc être dégusté sans remords.

