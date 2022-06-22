Hard Rock International объявила о партнерстве с музыкальным фестивалем BST Hyde Park

«Оглядываясь на полувековую историю Hard Rock, которая началась прямо здесь, в Лондоне, и с тех пор охватила все уголки земного шара с локациями более чем в 70 странах, мы с радостью принимаем участие в таком легендарном культурном торжестве, помогая расширить доступ для любителей музыки и обогащая программу для посетителей фестиваля, предлагаемую в BST Hyde Park, — заявил председатель Hard Rock International Джим Аллен (Jim Allen). —

Hard Rock Cafe оживит BST Hyde Park, открыв поп-ап кафе на территории фестиваля и в VIP-секции, где посетители смогут наслаждаться меню, не выходя за пределы зоны развлечений. Кроме того, для поддержки следующего поколения музыкантов, которые когда-нибудь, возможно, станут хедлайнерами фестивалей, Hard Rock спонсирует одну из сцен, Hard Rock Rising presents the Rainbow Stage, на которой будут выступать подающие надежды исполнители со всего мира.

Кроме того, в кафе Hard Rock Cafe будут представлены уникальные сувениры, в том числе от участников BST Hyde Park Элтона Джона, The Rolling Stones, Eagles, Duran Duran и Pearl Jam, а также памятные сувениры других известных британских музыкантов.

«На протяжении 50 лет Hard Rock ассоциируется с важнейшими именами в мире музыки, — заявил Джим Кинг (Jim King), директор по европейским фестивалям в AEG Presents. —Мы с нетерпением ждем возможности поделиться своей славной историей на фестивале BST Hyde Park этим летом, где музыкальные фанаты смогут насладиться знаменитым Hard Rock Cafe и сценой Hard Rock Rising».

Более подробная информация и полный текст представлены на сайте по адресу: https://news.hardrock.com/ или https://www.hardrockcafe.com/bst-hyde-park.aspx.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1844260/Hard_Rock_Tom_Hancock_BST.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1844323/AEG_presents_BST.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1757039/Hard_Rock_Cafe_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International