HARJO被任命为BDC首位常驻艺术家

俄克拉荷马州塔尔萨2022年1月20日 /美通社/ -- 在Bob Dylan Center（鲍勃·迪伦中心，BDC）将于5月10日万众期待的盛大开幕之前，美国桂冠诗人Joy Harjo在被任命为该中心的首位常驻艺术家。在她六年的任期内，这位塔尔萨原住民和马斯科吉部落的一员将在BDC举办教育项目和现场表演，以及组织特别展览。

据管理BDC的美国歌曲档案组织董事总经理Steve Higgins表示，Harjo的常驻艺术家任期是促进中心使命不可或缺的一部分。Higgins表示：“作为诗人、音乐家、剧作家兼作家，Joy Harjo是艺术的典范，通过她的作品为世界带来光明。BDC的项目和展览将探索创作过程，并激励下一代艺术家，我们非常荣幸Joy将在帮助我们完成使命和建立我们未来遗产方面发挥如此重要的作用。”

Harjo在谈到她的任命时表示：“当鲍勃·迪伦不断发展，并开创其歌曲创作、诗歌和叙事道路时，这条道路照亮了一代人，他为其他人打开了一扇创造性的大门，让他们找到新的发明和想象。我是他的拥趸之一。我的这项常驻职位将使这一遗产延伸到社区，鼓励和分享创造力。我很荣幸能成为这一新事业的一员。”

Joy Harjo的照片可在此处下载：

https://bobdylancenter.box.com/s/kxck3hz5hmea299fv4rhtyiyrhwtsf0t

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关于Joy Harjo

Joy Harjo是一位国际知名表演者和马斯科吉民族作家，于2020年罕见地第三次当选为美国第23任桂冠诗人。她出版了9本诗集、几部戏剧和儿童读物，以及两本回忆录。她的荣誉包括诗歌基金会颁发的露丝·莉莉终身成就奖、美国诗人学会华莱士·史蒂文斯奖、两项国家艺术基金奖学金和古根海姆奖学金。Harjo制作了7张获奖音乐专辑。她是美国诗人学会主席，也是美国本土艺术与文化基金会的主席。她作为美国桂冠诗人的标志性项目“坚守民族，坚守语言”具有一种与国会图书馆共同开发的交互式故事地图，反映出全国47个当代美国本土诗人的分布图，并将其连接到一个由她开发的在线音频精选集中，同时收录于美国民俗文化中心图书馆。

https://www.joyharjo.com

关于Bob Dylan Center®

Bob Dylan Center（鲍勃·迪伦中心）将举办一个关于鲍勃·迪伦生平和作品的永久展览，致力于探索丰富我们周围世界的无数种创造力形式。 该中心将于2022年5月在塔尔萨艺术区（Tulsa Arts District）开放，旨在教育、激励和启发游客发挥自己作为创造者的能力。 通过展览、公共节目、表演、讲座和出版物，该中心旨在促进一场关于创造力在我们生活中所扮演角色的对话。

作为Bob Dylan Archive®（鲍勃·迪伦档案馆）精选集的主要公共场所，该中心将组织和展示涵盖迪伦职业生涯的10多万件无价物品，包括手稿、笔记和信函；电影、视频、照片和艺术作品；纪念品和作品；个人文件和影响；未发行的录音室和音乐会录音；乐器和许多其他元素。 如需更多信息，请访问bobdylancenter.com。

关于Bob Dylan

Bob Dylan（鲍勃·迪伦）职业生涯的最新概述可以在https://bit.ly/3n03F2I下载。

关于乔治·凯泽家庭基金会

乔治·凯泽家庭基金会（George Kaiser Family Foundation）是一个总部设在塔尔萨的慈善基金会，致力于通过对幼儿教育、社区健康和公民提升的投资，为儿童提供平等的机会。作为乔治·凯泽家庭基金会的一部分，美国歌曲档案组织管理着Woody Guthrie Center和未来的Bob Dylan Center，并保护和维持着这些和其他美国重要艺术家的档案。如需更多信息，请访问gkff.org。

联系人：Larry Jenkins - [email protected]

The Bob Dylan Center

SOURCE The Bob Dylan Center