Harry Potter et l'Enfant Maudit célèbre son expansion mondiale en prenant possession des rues de Times Square comme jamais auparavant

Pour marquer cette étape majeure au niveau mondial, le spectacle a pris possession des rues de Times Square comme jamais auparavant, avec la présence de Sarah Jessica Parker, actrice primée et amatrice de Harry Potter, ainsi que de fans et influençeurs du monde de la sorcellerie. Les fans ont assisté à une prise de possession époustouflante de presque tous les écrans de Times Square, qui ont fait apparaître une campagne jamais vue auparavant autour de Harry Potter et l'Enfant Maudit , en célébration de son expansion mondiale.

Avec plus de deux millions de billets vendus à travers le monde, Harry Potter et l'Enfant Maudit a propagé sa magie et ravi les publics du monde entier, à Londres, New York et Melbourne, d'autres productions étant prévues à San Francisco, Hambourg et Toronto.

« Nous sommes très fiers que J.K. Rowling ait choisi de raconter sa huitième histoire sur scène. De la même manière qu'elle a créé une génération de lecteurs de toute une vie avec la série de livres Harry Potter, elle renouvèle l'exploit cette fois-ci au théâtre avec Harry Potter et l'Enfant Maudit, plus de la moitié de nos publics à travers le monde étant allés pour la toute première fois au théâtre, tous âges confondus », ont déclaré Sonia Friedman et Colin Callender, producteurs de Harry Potter et l'Enfant Maudit. « Après trois ans et plus de deux millions de billets vendus à ce jour, il est formidable de voir les publics du monde entier être transportés pour un "Retour à Poudlard", qui leur permet de revisiter les personnages qu'ils aiment tant. Le fait d'assister à une pièce de théâtre en compagnie d'une communauté, d'admirer et de vivre en temps réel la magie qui se déroule en direct sous les yeux de tous, constitue une expérience sans égal. Le garçon qui a survécu, et l'histoire qui l'entoure, se poursuivent sur scène à travers le monde, car, comme l'explique J.K. Rowling elle-même : "Parfois, l'obscurité provient d'endroits inattendus". »

En remerciement spécial aux fans de Harry Potter, et en clin d'œil à la célèbre station de King's Cross et son quai 9 3/4, Harry Potter et l'Enfant Maudit annonce que 934 chanceux à travers le monde auront la chance d'assister gratuitement au spectacle en tant qu'invités. Les fans doivent toutefois se dépêcher. Pour découvrir comment faire partie des gagnants potentiels, rendez-vous sur www.harrypotteronstage.com dès maintenant, et indiquez la ville de votre choix.

« Harry Potter occupe une place si particulière dans mon cœur qu'il a été véritablement magique pour moi de voir les personnages des histoires prendre vie sur scène », a déclaré Sarah Jessica Parker. « Qu'il s'agisse de la scénographie stupéfiante, de la magie et des illusions, Harry Potter et l'Enfant Maudit donne véritablement vie à la narration, et vous tient en haleine dans votre siège de théâtre. Faire partie de toute cette expérience ce soir est une chose que je n'oublierai jamais. »

L'histoire de Harry se poursuit sur scène, où la magie devient réalité. Pour prendre part à l'aventure, rendez-vous sur www.harrypotteronstage.com.

À propos de Harry Potter et l'Enfant Maudit

Unanimement acclamée pour sa magie époustouflante et sa sorcellerie sur scène, Harry Potter et l'Enfant Maudit est la pièce la plus primée de toute l'histoire du théâtre, avec 25 récompenses majeures aux États-Unis, incluant six Tony Awards dont un prix de la Meilleure pièce et 24 récompenses majeures au Royaume-Uni dans le domaine du théâtre. Cette pièce constitue le spectacle le plus primé dans l'histoire des Olivier Awards britanniques, ayant remporté un nombre record de neuf récompenses, dont celle de Meilleure nouvelle pièce.

Harry Potter et l'Enfant Maudit est actuellement jouée au Palace Theatre de Londres, où la pièce a connu son avant-première mondiale en juillet 2016 ; au Lyric Theatre de New York, où elle a été lancée sur Broadway en avril 2018 ; et au Princess Theatre de Melbourne, où elle a été lancée cette année. Parmi les productions à venir figurent une première plus tard cette année sur la Côte Est américaine à San Francisco au Curran Theatre ; un lancement en Allemagne, pour la première fois en langue non anglaise, au Mehr! Theatre am Großmarkt de Hambourg, au printemps 2020 ; ainsi qu'une première canadienne au Ed Mirvish Theatre de Toronto, à l'automne 2020.

