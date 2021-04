Hashflow anuncia rodada de levantamento de 3,2 milhões de dólares para trazer agentes de liquidez profissionais para DeFi, apoiada pela Dragonfly Capital e Electric Capital

As trocas descentralizados no Ethereum tiveram um rápido crescimento no último ano, com mais de 215 bilhões de dólares negociados somente em DeFi no primeiro trimestre de 2021. Esse crescimento pode ser creditado à popularidade dos agentes de liquidez automatizados (AMMs) que catalisaram o crescimento explosivo das DeFi, oferecendo uma experiência de negociação on-chain simples e sem permissões.

A Hashflow assenta-se nessa base estabelecida pelos AMMs, conectando os traders da DeFi com os principais agentes de liquidez de criptomoedas. Usando a Hashflow, os traders podem receber cotações de preços diretamente dos AMMS e transmitir as negociações on-chain usando carteiras Web3 de uma maneira totalmente sem necessidade de confiança. Ao substituir as curvas de ligação AMM por agentes de liquidez profissionais, a Hashflow oferece aos traders melhores preços, zero slippage e os menores custos por transação (gas) de qualquer troca descentralizada no Ethereum.

Para os agentes de liquidez, a Hashflow oferece acesso ao mercado DeFi em expansão, ao mesmo tempo em que permite o controle total sobre suas estratégias de estoque e preços. Até agora, os agentes de liquidez tiveram que implantar capital em reservas públicas de liquidez, usar funções de preços pré-definidas e pagar taxas pesadas de transações para mudar as estratégias on-chain. Com a Hashflow, os agentes de liquidez podem utilizar estratégias de preços customizadas e usá-las on-chain usando assinaturas digitais. Isso dá aos agentes de liquidez controle total sobre seu capital e flexibilidade para se adaptar às condições de mercado, usando estratégias baseadas em anos de experiência em mercados centralizados.

Jon Kol, diretor da Galaxy Digital, uma empresa líder em investimentos de criptomoedas e agente de liquidez, comentou: "A Hashflow é o primeiro projeto que apoiamos que permite perfeitamente aos agentes de liquidez quotarem os preços efetivamente para os traders de DeFi."

A Hashflow lançou seu produto fechado privado alfa nesta semana, com os agentes de liquidez oferecendo cotações de preços para os traders no ambiente de teste global (mainnet) da Ethereum. Nas próximas semanas, a Hashflow planeja integrar mais agentes de liquidez e acrescentar pares de ativos adicionais que dominam os volumes de negociação on-chain. O público geral poderá acessar a Hashflow e negociar on-chain com os agentes de liquidez até o final do segundo trimestre.

Para se inscrever para as atualizações do alfa privado e lançamentos, acesse www.hashflow.com.

