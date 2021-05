Hashflow kondigt seed sunding-ronde van $3.2M aan om professionele market makers naar DeFi te leiden, gesteund door Dragonfly Capital en Electric Capital

Gedecentraliseerde beurzen op Ethereum kenden het voorbije jaar een snelle groei met een handel voor meer dan $215 miljard op DeFi alleen al in Q1 2021. Deze groei is te danken aan de populariteit van Automated Market Makers (AMM's). Die katalyseerden de explosieve groei van DeFi dankzij een eenvoudige en vergunningsloze on-chain tradingervaring.

Hashflow bouwt voort op de basis die door AMM's is gelegd, en verbindt DeFi traders met topcryptomarketmakers. Met Hashflow kunnen traders prijsnoteringen rechtstreeks van de market makers ontvangen en op een volkomen betrouwbare manier transacties on-chain versturen met Web3-wallets. Door AMM bonding curves te vervangen door professionele market makers, biedt Hashflow traders betere prijzen, geen slippage en de laagste gaskosten van elke gedecentraliseerde beurs op Ethereum.

Voor market makers biedt Hashflow toegang tot de groeiende DeFi-markt, terwijl ze volledige controle hebben over hun voorraad en prijsstrategieën. Tot dusver moesten market makers hun kapitaal inzetten in publieke liquiditeitspools, gebruik maken van vooraf gedefinieerde prijsstellingsfuncties en zware gas fees betalen om on-chain strategieën te kunnen wijzigen. Met Hashflow kunnen market makers prijsstrategieën op maat gebruiken en deze on-chain overbruggen met behulp van digitale handtekeningen. Dit geeft de market makers de volledige controle over hun kapitaal en de flexibiliteit om zich aan te passen aan de marktomstandigheden, dankzij strategieën op basis van jarenlange ervaring op gecentraliseerde markten.

Jon Kol, directeur bij Galaxy Digital, een toonaangevende cryptovermogensbeheerder en market maker: "Hashflow is het eerste project dat we hebben gesteund en dat market makers naadloos in staat stelt om effectief prijzen te noteren aan DeFi traders."

Hashflow lanceerde deze week zijn gesloten private alpha product, met market makers die prijsnoteringen aanbieden aan traders op het Ethereum mainnet. In de komende weken is Hashflow van plan om meer market makers te integreren en extra activaparen toe te voegen die de on-chain handelsvolumes domineren. Het grote publiek zal tegen het einde van Q2 toegang krijgen tot Hashflow en on-chain kunnen handelen met market makers.

Om u in te schrijven voor de private alpha en updates over de lancering kunt u terecht op www.hashflow.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1500366/Hashflow.jpg

