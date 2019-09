Hatch completa portfólio de petróleo e gás com a aquisição da Upside Engineering Ltd.

CALGARY, Alberta, 11 de setembro de 2019 /CNW/ - A Hatch tem o prazer de anunciar que a Upside Engineering Ltd. se uniu à Hatch Ltd., reunindo a maior equipe de processamento de petróleo e gás para o complexo desenvolvimento do fluxograma de produção (upstream) e distribuição (downstream) no Canadá com uma empresa bem estabelecida, especializada no negócio de refino (midstream) de hidrocarbonetos.

"Juntos, assumiremos e resolveremos os desafios mais difíceis do setor de petróleo e gás, desde a consultoria e a viabilidade até as operações, para servirmos toda a cadeia de valor", disse o presidente do conselho e CEO da Hatch, John Bianchini. "Esperamos trazer mudança positiva para o setor de petróleo e gás através da utilização da mistura única da Hatch de tecnologia e excelência em processos na produção e distribuição de petróleo e gás, combinada com o histórico comprovado da Upside Engineering de fornecimento de projetos de refino".

Apoiadas pela rede global da Hatch de 9.000 profissionais, a Hatch e a Upside Engeneering são ambas empresas privadas, baseadas no Canadá, as quais servem respectivamente o setor ocidental de petróleo e gás do Canadá há mais de 30 anos. As operações combinadas em Alberta irão também acelerar o recente crescimento dos estudos e projetos de petróleo e gás para as equipes existentes da Hatch em Newfoundland, Canadá; Houston, EUA; Londres, Reino Unido; Joanesburgo, África do Sul; Brisbane, Austrália; Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos e na Colômbia.

"Estarmos equipados com competência e capacidade de fornecimento de projetos totalmente integrados permitirá que nossa organização conjunta crie alianças mais fortes em Alberta e em outros lugares", disse Chris Read, presidente da Upside Engineering. "Aproveitando a rede global e diversificada da Hatch, estamos ansiosos para expandirmos nossa oferta de serviços para nossos clientes, enquanto continuamos a expandir nossa participação no mercado".

"Nossa organização combinada será incomparável em sua habilidade de projetar e fornecer os projetos mais desafiadores de petróleo e gás, muitos dos quais apresentarão uma forte integração com soluções de geração, armazenagem e transmissão de energia" – Robert Francki, diretor geral global do setor de energia da Hatch.

"A Hatch Upside procura transformar o setor de petróleo e gás através da reestruturação da maneira pela qual fornecemos resultados sem precedentes para nossos clientes, seja através da criação de projetos comercialmente viáveis de baixa emissão de carbono, que empregam fluxogramas, tecnologias e capacidades de geração de energia renovável inovadores, desenvolvendo recuperação no local e tecnologia de atualização parcial para arenitos oleígenos; ou construindo um terminal inédito de exportação de GNL e instalações de produção de vários produtos e monetização de gás que permitem produtos com valor adicionado". – Sanjiv Save, diretor gerente do setor de óleo e gás da Hatch.

Na Hatch, oferecemos serviços completos para os setores de mineração e metais, energia – petróleo e gás e eletricidade – e infraestrutura. Isso inclui engenharia, execução de projetos, consultoria, melhoria do desempenho, ciências digitais, ambientais e da terra, e compromisso indígena. Nossas habilidades de engenharia e fornecimento de projetos cobrem todas as fases da atividade – conceitualização, projeto, gerenciamento da construção, inicialização e intensificação até operações completas – tudo isso apoiado por uma habilidade incomparável para implementação de novas tecnologias e atualização de operações já implementadas. Nossas seis décadas de experiência nos permitem responder rapidamente com soluções sustentáveis que são mais inteligentes, mais eficientes e mais inovadoras. Temos o apoio de nosso quadro de 9.000 funcionários que operam em mais de 18 nações com experiência espalhada por mais de 150 países, para desafiarmos a situação atual e criarmos mudança positiva para nossos clientes, nossos funcionários e para as comunidades as quais atendemos. Somos empreendedores com alma técnica.

Operando exclusivamente no setor de energia, a Upside Engineering oferece o espectro completo de serviços de engenharia e projetos, bem como serviços de aquisição e gestão de projetos, concentrados principalmente no setor de refino (midstream) de petróleo e gás. Nossos funcionários são nossa força e estão capacitados para encontrarem soluções para nossos clientes. Através da demonstração de nossa flexibilidade enquanto fornecemos soluções, construímos uma reputação de fornecer serviços de qualidade desde 1989.

