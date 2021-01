Hatcher+ introduceert 's werelds meest geavanceerde platform, Venture as a Service Technology (VAAST™)

Schaalbaar, cloudgebaseerd platform stelt accelerators, venture-studio's, family offices, corporate VC's en durfkapitaalbeheerders in staat om activiteiten te automatiseren, partnerschappen voor het ontstaan van deals op meerdere niveaus te creëren en toegang te krijgen tot duizenden deals per jaar, wereldwijd

Het Hatcher+ VAAST™-platform, ontwikkeld voor een bedrag van US $ 10 miljoen, bevat geavanceerde, op AI gebaseerde voorspellende analyses, impactscores en automatisering van bedrijfsprocessen en ondersteunt 18 talen en 50 valuta's.

Het Hatcher+ VAAST™-platform, dat naast de eigen code meer dan 20 toonaangevende op SAAS gebaseerde technologieën bevat, is gebruikt om tot nu toe meer dan 20.000 startups en 120 investeringen te kwantificeren en is gratis beschikbaar voor kwalificerende accelerators, venture studio's, family offices en venture ecosysteempartners.

SINGAPORE, 27 januari 2021 /PRNewswire/ -- Hatcher + , een toonaangevend, datagestuurd ondernemingsbedrijf van de volgende generatie, heeft VAAST gelanceerd, 's werelds eerste en meest geavanceerde Venture As A Service Technology Platform (VAAST™).

In tegenstelling tot eerdere generaties van zelfstandige platformen voor dealbeheer, is VAAST™ vanaf de basis ontworpen om kwantitatieve analyse en big data voor het eerst een rol te laten spelen naast traditionele, meer subjectieve besluitvorming.

Via het platform hebben oprichters gemakkelijker toegang tot kapitaal, kunnen ze gegevens delen tussen ecosysteempartners en de kwantitatieve analyse van durfkapitaalinvesteringen standaardiseren met behulp van geavanceerde, op AI gebaseerde voorspellende analyses (AI/ML). Ze kunnen ook de communicatie met investeerders beheren en gegevensprofielen, cap-tabellen, pitchdecks, investeerdersdocumenten en KPI-updates opslaan en gelijktijdig delen met meerdere investeerders en stakeholders.

Door de toevoeging van AI/ML, mogelijkheden voor het scouten van deals en voorspellende scores - technologieën helpt VAAST™ VC's potentiële startup-kansen te identificeren op basis van een door de investeerder gedefinieerd mandaat. Met de Deal Scout-functie kunnen gebruikers startups scouten met behulp van Natural Language Processing en de Hatcher+ Opportunity Score gebruiken om te bepalen welke startups het beste passen.

John Sharp, Medeoprichter van Hatcher+, zei: "Door middel van ons eerste traditionele investeringsvehikel, Hatcher H1, werden we constant herinnerd aan de kwalitatieve en subjectieve aard van investeren en hoe durfkapitaal achterblijft bij andere activaklassen in termen van technologiegebruik".

"Sindsdien is het onze missie om de risico's te verminderen, te democratiseren en een revolutie teweeg te brengen in de VC-industrie met nieuwe niveaus van intelligente automatisering, gegevensuitwisseling en analyse met Hatcher+ en VAAST™."

Tot op heden hebben partnerschappen met toonaangevende accelerators en dataleveranciers over de hele wereld Hatcher+ in staat gesteld om een database van 600.000 transacties over 20 jaar op te bouwen ter ondersteuning van zijn mogelijkheden van machine learning en verwacht tegen het einde van 2021 zijn portfolio uit te breiden en 30.000 extra profielen per jaar toe te voegen.

Hatcher+, met het hoofdkantoor in Singapore, is een datagestuurde, wereldwijde venture-firma van de volgende generatie. Sinds 2018 heeft Hatcher+ in 130 bedrijven geïnvesteerd, waardoor beleggers robuuste en consistente rendementen krijgen als onderdeel van de investeringsstrategie van het H2-fonds. Alleen al vorig jaar analyseerde Hatcher+ meer dan 10.500 inkomende deals namens zijn LP's en 15 strategische co-investeringspartners. Het bedrijf verwacht dat dit aantal tegen eind 2021 zal stijgen tot meer dan 30.000 deals per jaar.

Kijk voor meer informatie op www.hatcher.com.

