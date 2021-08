HAVAL H6, sucesso de vendas por dez anos, liderança em mais uma geração

Desde o lançamento do HAVAL H6, o primeiro "SUV urbano inteligente", em 2011, os produtos da linha HAVAL foram refinados e otimizados por três gerações ao longo de dez anos. Depois de passar por rigorosos testes de mercado, o HAVAL H6 está liderando a tendência global de SUVs. O HAVAL H6 promoveu mudanças históricas para o mercado chinês. Trata-se do SUV mais vendido da China há muitos anos e o "veículo lendário nacional" aos olhos dos usuários chineses. Por meio de melhorias, o HAVAL H6 também provocou alvoroço no mercado internacional, passando a ser a escolha preferida de 3,5 milhões de proprietários de automóveis em todo o mundo e figurando entre os cinco principais modelos de SUV em vendas globais em 2017. As vendas globais do SUV totalizaram 3,5 milhões de unidades em dez anos.

Após anos de fantástica consolidação, a 3ª geração do HAVAL H6 foi totalmente otimizada com base nas duas gerações anteriores e seu carisma particular. No design externo, foi aplicado um novo conceito estético futurista oriental que integra perfeitamente a filosofia oriental e a tecnologia futura para refletir a beleza da harmonia entre os sentidos da juventude e da alta classe, e satisfazer todas as fantasias dos usuários globais em termos de preferência e tecnologia. Além disso, ao contar com a plataforma L.E.M.O.N., a 3ª geração do HAVAL H6 foi atualizada no que diz respeito a inteligência e desempenho. As tecnologias inteligentes fazem do veículo um parceiro com capacidade de pensar, comunicar e evoluir. O HUD (heads-up display) inteligente e colorido, usualmente um opcional apenas para os principais modelos de carros de luxo, permite aos usuários saber as condições do veículo e da estrada em tempo real enquanto dirigem com o olhar voltado para a frente. O assistente de estacionamento automático de visibilidade total permite estacionar de forma automática em todas as direções, dispensando o controle manual. A 3ª geração do HAVAL H6 tem desempenho superior ao utilizar o motor GDIT 2.0 totalmente atualizado, transmissão 7DCT de 2ª geração e sistema de chassi de melhor controlabilidade e estabilidade. Com base em uma carroçaria leve, o veículo apresenta maior potência e aumento em até 14,5% na eficiência de combustível, oferecendo uma experiência superior de condução.

Há dez anos, o HAVAL H6 foi lançado e preencheu a lacuna no mercado de SUVs da China. Agora, a 3ª geração do HAVAL H6 está mais uma vez à frente das tecnologias do setor. Ela irá inaugurar um novo capítulo e manter sua reputação como um "veículo lendário internacional".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1603462/image.jpg

FONTE HAVAL

