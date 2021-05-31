HAVAL JOLION: дизайн мирового класса для международного рынка

Кристофер сообщил, что идея создания нового концептуального дизайна для автомобиля пришла к нему, когда он наблюдал за группой уличных скейтеров. Их энергия и энтузиазм подсказали ему название нового концепта JOY LIFE ON («Радоваться жизни»), отражающего оптимистичное отношение к жизни, которое, как он надеялся, найдет отклик у автомобилистов всех стран.

По словам Кристофера «Этот автомобиль будет неизменно приносить удовольствие своим владельцам благодаря удобству управления, дизайну и воплощенной в нем концепции, призывающей радоваться жизни». Модель JOLION (аббревиатура от JOY LIFE ON) предлагает выгодное сочетание модного стиля и удобства передвижения в динамичной городской среде. Модель выпускается в шести цветовых вариантах, включая белый Hamilton White, красный Mars Red, зеленый Energy Green, серый Ayers Grey, голубой Blue Sapphire и черный Golden Black. Каждый цвет олицетворяет определенный образ и отражает индивидуальность владельца. Безупречная конструкция корпуса с плавной поясной линией придают автомобилю простой и одновременно изысканный вид, оставляя простор для воображения. Этот элегантный городской внедорожник со стильным лобовым стеклом, мощными зауженными светодиодными передними фарами и шикарной решеткой радиатора имеет энергичный и динамичный молодежный образ. Кроме того, он имеет удобный салон и 26 мест для хранения. Во вместительных боковых карманах на дверях легко помещаются даже большие бутылки с напитками, что делает выезды на пикники еще более приятными. Кроме того, используемые в автомобиле умные технологии повышают качество вождения. Благодаря наличию выхода в Интернет к сети можно подключать не только экран панели управления, но и мобильные телефоны. Находящиеся в автомобиле пассажиры смогут почувствовать себя, как в настоящем медиазале — играть в видеоигры, смотреть фильмы: одним словом — развлекаться по полной программе. Для неопытных или не очень хорошо паркующихся водителей имеется функция автоматической парковки. Одно касание кнопки, и вы уже безупречно припарковались и можете со спокойным сердцем отправляться за покупками. В автомобиле предусмотрено четыре режима вождения: Standard (стандартный), Sport (спортивный), Economy (экономичный) и Snow (зимний). Зимний режим вождения позволяет избежать скольжения на снегу и наледи, спортивный режим обеспечивает мгновенное ускорение, вдавливающее водителя и пассажиров в спинки кресел, экономичный режим предлагает несколько вариантов, помогающих значительно сократить расход топлива.

В завершение беседы Кристофер сказал: «Ориентированный на будущее дизайн должен обеспечивать потребителю экономическую выгоду и высокую производительность. Сочетание высоких потребительских свойств с удобством делает дизайн привлекательным для всех».

В концепции JOY LIFE ON («Радоваться жизни») центральное место отводится потреблению радости. И что еще важнее, она учит людей ценить заложенные в счастливой жизни возможности для развития и становиться хозяином собственной судьбы. Компания GWM всегда делала акцент на «прорывных инновациях» в области дизайна. В частности, когда речь заходит о чувствах и культуре, она придерживается принципа ориентированности на потребителя и создает автомобили, которые органично вписываются в повседневную жизнь, принося пользу и выгоду своим владельцам. В будущем компания GWM, сохраняя ориентированность на международный рынок, планирует повышать эксплуатационные качества и внешний вид выпускаемой продукции, чтобы ее автомобили дарили радость своим владельцам.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1521470/HAVAL_JOLION_GLOBAL.jpg

SOURCE HAVAL